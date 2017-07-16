Григорян сказал, что лично решил назначить Яковлева капитаном «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал решение отдать капитанскую повязку полузащитнику Павлу Яковлеву. Новые вице-капитаны махачкалинского клуба – Сергей Брызгалов и Вадим Афонин.

«Решение назначить капитаном команды Павла Яковлева было принято мной, но думаю, что также считает вся команда», — сказал 50-летний специалист.

В игре первого тура РФПЛ-2017/18 «Анжи» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 1:3. По завершении встречи Григорян отметил, что его подопечные упустили два стопроцентных момента.