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  • Григорян сказал, что лично решил назначить Яковлева капитаном «Анжи»

Григорян сказал, что лично решил назначить Яковлева капитаном «Анжи»

16 июля 2017, 00:47
1

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал решение отдать капитанскую повязку полузащитнику Павлу Яковлеву. Новые вице-капитаны махачкалинского клуба – Сергей Брызгалов и Вадим Афонин.

«Решение назначить капитаном команды Павла Яковлева было принято мной, но думаю, что также считает вся команда», — сказал 50-летний специалист.

В игре первого тура РФПЛ-2017/18 «Анжи» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 1:3. По завершении встречи Григорян отметил, что его подопечные упустили два стопроцентных момента.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Азия Анжи Яковлев Павел Григорян Александр
Комментарии (1)
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Ще Гевара
1500158411
Если продолжат так играть, то Григоряна лично назначат стрелочником и поедет кукурузу охранять, как и командная игра "Анжи"!
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