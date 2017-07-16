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    Григорян сказал, что лично решил назначить Яковлева капитаном «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал решение отдать капитанскую повязку полузащитнику Павлу Яковлеву. Новые вице-капитаны махачкалинского клуба – Сергей Брызгалов и Вадим Афонин.

    «Решение назначить капитаном команды Павла Яковлева было принято мной, но думаю, что также считает вся команда», — сказал 50-летний специалист.

    В игре первого тура РФПЛ-2017/18 «Анжи» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 1:3. По завершении встречи Григорян отметил, что его подопечные упустили два стопроцентных момента.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2017 00:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 июля 2017, 01:40

      Если продолжат так играть, то Григоряна лично назначат стрелочником и поедет кукурузу охранять, как и командная игра "Анжи"!

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