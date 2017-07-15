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  • Григорян: «ЦСКА одержал закономерную победу. У «Анжи» было два стопроцентных момента»

Григорян: «ЦСКА одержал закономерную победу. У «Анжи» было два стопроцентных момента»

15 июля 2017, 22:16
2

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА в матче первого тура чемпионата России (1:3).

«ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу. Нам не удалось многое из задуманного. Понимали, что, играя против такой сыгранной команды, нужно обезоруживать ее сильные качества.

Для нас стал неожиданностью выход Дзагоева в стартовом составе (во втором тайме был заменен на Чалова — прим. «Бомбардира»). Он нетипичный второй форвард: спускался вниз, создавал численное преимущество, где-то мы были не готовы к этому. Удачно сыграл Головин, выиграл много единоборств на тоненького.

При счете 1:2 у нас было два стопроцентных момента, один из которых – выход один на один. Да, сегодня Маркелов забил один гол, но он мог забить еще и сравнять счет. По голевым моментам это равная игра, но небольшое преимущество у ЦСКА было», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Во втором туре махачкалинский клуб примет «Амкар». Встреча состоится 21 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Григорян Александр
Комментарии (2)
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xLINDAx
1500147019
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VSt
1500150011
ЦСКА смотрелся интереснее, легче, разнообразнее и пр. А дальше вопрос везения. Иногда, если есть пруха, слабые команды побеждают более сильных соперника. В данном матче такого не произошло и победил сильнейший.
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