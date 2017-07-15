Григорян: «ЦСКА одержал закономерную победу. У «Анжи» было два стопроцентных момента»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА в матче первого тура чемпионата России (1:3).

«ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу. Нам не удалось многое из задуманного. Понимали, что, играя против такой сыгранной команды, нужно обезоруживать ее сильные качества.

Для нас стал неожиданностью выход Дзагоева в стартовом составе (во втором тайме был заменен на Чалова — прим. «Бомбардира»). Он нетипичный второй форвард: спускался вниз, создавал численное преимущество, где-то мы были не готовы к этому. Удачно сыграл Головин, выиграл много единоборств на тоненького.

При счете 1:2 у нас было два стопроцентных момента, один из которых – выход один на один. Да, сегодня Маркелов забил один гол, но он мог забить еще и сравнять счет. По голевым моментам это равная игра, но небольшое преимущество у ЦСКА было», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Во втором туре махачкалинский клуб примет «Амкар». Встреча состоится 21 июля.