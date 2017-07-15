Бакайоко – игрок «Челси». Шатов готов пойти к Слуцкому в «Халл Сити». Дайджест событий дня

Бакайоко стал игроком «Челси»

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. Соглашение рассчитано до июня 2022 года. Француз выбрал себе 14-й номер, под которым он выступал в составе монегасков. По информации СМИ, синие заплатят за 22-летнего игрока примерно 40 миллионов евро. В прошлом сезоне Бакайоко принял участие в 51-й встрече, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Выездной матч ЦСКА против АЕК состоится 25 июля

Московский ЦСКА объявил даты проведения матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕК. Встреча в Афинах состоится 25 июля в 20:30 по московскому времени, ответный матч на «ВЭБ-Арене» – 2 августа в 20:00. Напомним, армейцы узнали соперника на вчерашней жеребьевке в Ньоне. «Бомбардир» писал о ее итогах.

Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу заявил, что получил предложение от «Спартака»

«Спартак» сделал предложение нападающему «Шеффилд Уэнсдей» Атдхе Нухиу. Об этом сообщил сам 27-летний игрок сборной Косово. «Я приму решение о своем будущем в середине августа. У меня есть предложения от «Фулхэма», «Болтона», а также от «Спартака». Все прояснится в середине следующего месяца», – приводит слова Нухиу Presheva.com. Ранее Нухиу выступал за «Аустрию» (Кернтен), «Рид», венский «Рапид» и «Эскишехирспор».

Источник: Уокер – самый дорогой защитник и самый дорогой англичанин в истории

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, перешедший в стан «горожан» из «Тоттенхэма» и подписавший пятилетний контракт, побил несколько трансферных рекордов. По информации Associated Press, переход 27-летнего англичанина оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. Таким образом, Уокер стал самым дорогим защитником и самым дорогим англичанином в истории. Прежние рекорды принадлежали Давиду Луису и Рахиму Стерлингу соответственно.

«Ювентус» отказался продавать Игуаина в «Челси» за 100 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов «Челси». По информации источника, лондонский клуб предлагал за 29-летнего аргентинца 100 миллионов евро, однако получил отказ. Действующий контракт форварда с туринской командой рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 75 миллионов. В прошедшем сезоне Игуаин провел за «Ювентус» в Серии А 38 матчей, в которых забил 24 гола.

«Зенит» не взял на матч против «СКА-Хабаровска» Хави Гарсию, Новосельцева, Молло, Терентьева и Нобоа

Сегодня «Зенит» отправился в Хабаровск на матч против местного «СКА-Хабаровска». Отметим, что в заявку сине-бело-голубых не попали Иван Новосельцев, Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Хави Гарсия и Йоан Молло. Терентьев находится в расположении «Зенита-2», Новосельцев имеет проблемы со здоровьем, а Гарсии не рекомендуется играть на искусственном поле.

Шатов готов перейти в «Халл Сити» к Слуцкому

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов хочет принести в новом сезоне больше пользы «Зениту», чем это было в прошлом. При этом, футболист готов рассмотреть предложение «Халла», который возглавил Леонид Слуцкий. «Готов ли я был поехать к Леониду Слуцкому в «Халл Сити» в случае возвращения этого клуба в Премьер-лигу? Если бы он меня позвал, и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, все возможно. Со Слуцким я бы еще поработал», – признался Шатов.

Голкипер «Крыльев Советов» не пропускает голов в течение 14 матчей ФНЛ подряд

В матче 2-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» и «Олимпиец» сыграли вничью – 0:0. Отметим, что голкипер самарского клуба Евгений Конюхов продлил «сухую» серию, которая включает в себя 14 встреч, до 1329 минут. Последний раз 30-летний россиянин пропускал гол в рамках ФНЛ 14 марта 2015 года от «Сибири» (прошлый сезон волжане провели в РФПЛ). За «Крылья Советов» Конюхов выступает с 2014 года.

Фото: globallookpress.com