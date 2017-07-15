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    Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу заявил, что получил предложение от «Спартака»

    «Спартак» сделал предложение нападающему «Шеффилд Уэнсдей» Атдхе Нухиу. Об этом сообщил сам 27-летний игрок сборной Косово.

    «Я приму решение о своем будущем в середине августа. У меня есть предложения от «Фулхэма», «Болтона», а также от «Спартака». Все прояснится в середине следующего месяца», – приводит слова Нухиу Presheva.com.

    Ранее Нухиу выступал за «Аустрию» (Кернтен), «Рид», венский «Рапид» и «Эскишехирспор».

    В прошлом розыгрыше Чемпионшипа футболист провел 21 встречу (две – с первых минут), не забив ни одного гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 18:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2017, 10:14

      Нет уж не надо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 15 июля 2017, 23:04

      не гони, ни хуху тебе не предлагали.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 15 июля 2017, 21:20

      Какая кошмарная новость. Нападающий, который не забивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 июля 2017, 19:42

      такой нападающий нам не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 15 июля 2017, 19:37

      Какая то подозрительная новость. Каррера говорил, что нельзя ошибиться с трансфером, а тут нап с такой сомнительной статиской. Тогда уж лучше пусть талантливых негритят наигрывают, которых в прошлом году купили. Чего зря что ли по миллиону отдали за них...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 15 июля 2017, 19:36

      чёт не вызывает оптимизма сие известие...(( если это правда,конечно - может,фантазирует парень,ценник набивает...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 15 июля 2017, 19:11

      Статистика просто божественная

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 19:07

      Какой важный перец!.... Думать будет целый месяц!.... Нухиу себе!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > insider_retro 15 июля 2017, 19:10

      Точно,нихиу себе.Совсем страх потерял

      1
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > insider_retro 15 июля 2017, 19:14

      Не матюкай в эфире)).

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 июля 2017, 19:05

      83% не доверяют уже, "Бомбардир", хватит на собственном сайте хрень печатать.

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июля 2017, 19:02

      бред, просто контракт себе выбивает получше, игрок уровня Спартака-2, даже если смотреть на трансфермаркте 500 тыс евро в 27 лет, тот же Давыдов лучше, наш молодой и воспитанник команды. Для Спартака 2 сойдёт...

      -1
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