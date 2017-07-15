Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу заявил, что получил предложение от «Спартака»

«Спартак» сделал предложение нападающему «Шеффилд Уэнсдей» Атдхе Нухиу. Об этом сообщил сам 27-летний игрок сборной Косово.

«Я приму решение о своем будущем в середине августа. У меня есть предложения от «Фулхэма», «Болтона», а также от «Спартака». Все прояснится в середине следующего месяца», – приводит слова Нухиу Presheva.com.

Ранее Нухиу выступал за «Аустрию» (Кернтен), «Рид», венский «Рапид» и «Эскишехирспор».

В прошлом розыгрыше Чемпионшипа футболист провел 21 встречу (две – с первых минут), не забив ни одного гола.