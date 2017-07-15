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  • Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу заявил, что получил предложение от «Спартака»

Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу заявил, что получил предложение от «Спартака»

15 июля 2017, 18:57
15

«Спартак» сделал предложение нападающему «Шеффилд Уэнсдей» Атдхе Нухиу. Об этом сообщил сам 27-летний игрок сборной Косово.

«Я приму решение о своем будущем в середине августа. У меня есть предложения от «Фулхэма», «Болтона», а также от «Спартака». Все прояснится в середине следующего месяца», – приводит слова Нухиу Presheva.com.

Ранее Нухиу выступал за «Аустрию» (Кернтен), «Рид», венский «Рапид» и «Эскишехирспор».

В прошлом розыгрыше Чемпионшипа футболист провел 21 встречу (две – с первых минут), не забив ни одного гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Спартак Шеффилд Уэнсдэй Нухиу Атдхе
Комментарии (15)
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xLINDAx
1500134526
Орлова тогда точно уволят, подсунут ж фамилию)
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STAFOR13
1500134564
бред, просто контракт себе выбивает получше, игрок уровня Спартака-2, даже если смотреть на трансфермаркте 500 тыс евро в 27 лет, тот же Давыдов лучше, наш молодой и воспитанник команды. Для Спартака 2 сойдёт...
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Супермачо
1500134757
83% не доверяют уже, "Бомбардир", хватит на собственном сайте хрень печатать.
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insider_retro
1500134830
Какой важный перец!.... Думать будет целый месяц!.... Нухиу себе!!!
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Михайловский Технарь
1500135065
Статистика просто божественная
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SPACE TRUCKIN
1500136587
чёт не вызывает оптимизма сие известие...(( если это правда,конечно - может,фантазирует парень,ценник набивает...
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m40
1500136677
Какая то подозрительная новость. Каррера говорил, что нельзя ошибиться с трансфером, а тут нап с такой сомнительной статиской. Тогда уж лучше пусть талантливых негритят наигрывают, которых в прошлом году купили. Чего зря что ли по миллиону отдали за них...
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Igor Belousov
1500136933
такой нападающий нам не нужен
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rammax fcsm
1500149055
не гони, ни хуху тебе не предлагали.....
Ответить
OfaZavr
1500189273
Нет уж не надо.
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