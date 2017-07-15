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    Дмитрий Комбаров рад возвращению «Динамо» в РФПЛ

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что предстоящий матч с «Динамо» будет для него принципиальным.

    «Сейчас надо восстановиться, потому что сыграли 120 минут, потратили много сил и эмоций, после чего надо подготовиться к матчу с «Динамо». Все матчи принципиальные, наверное, буду испытывать какие-то особые чувства, но буду готовиться как обычно.

    Рад, что вернулось «Динамо», потому что не надо будет никуда летать. Надеюсь, что хватит эмоций, которые еще не успели растратить, прошли сборы, поэтому к сезону готовы», – сказал Комбаров.

    Напомним, что Дмитрий выступал за «Динамо» с 2005 по 2010 год, а затем перешел в «Спартак». Матч первого тура «Динамо» – «Спартак» состоится во вторник, 18 июля на «Арене-Химки».

    Источник: ТАСС

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    15.07.2017 07:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 15 июля 2017, 21:02

      Будь ты проклят, иуда

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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 июля 2017, 16:48

      Оно и мы очень счастливы!)

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