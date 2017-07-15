Дмитрий Комбаров рад возвращению «Динамо» в РФПЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что предстоящий матч с «Динамо» будет для него принципиальным.

«Сейчас надо восстановиться, потому что сыграли 120 минут, потратили много сил и эмоций, после чего надо подготовиться к матчу с «Динамо». Все матчи принципиальные, наверное, буду испытывать какие-то особые чувства, но буду готовиться как обычно.

Рад, что вернулось «Динамо», потому что не надо будет никуда летать. Надеюсь, что хватит эмоций, которые еще не успели растратить, прошли сборы, поэтому к сезону готовы», – сказал Комбаров.

Напомним, что Дмитрий выступал за «Динамо» с 2005 по 2010 год, а затем перешел в «Спартак». Матч первого тура «Динамо» – «Спартак» состоится во вторник, 18 июля на «Арене-Химки».