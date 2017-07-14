Самедов пропускает матч за Суперкубок России из-за травмы

Как стало известно, полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов не попал в заявку на матч за Суперкубок России против московского «Локомотива» по причине травмы, о характере которой не сообщается.

Добавим, что на текущей неделе хавбек сборной России принимал участие в праздновании свадьбы хоккеиста Александра Овечикна.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча за Суперкубок России, который начнется 14 июля в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).