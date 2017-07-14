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    Самедов пропускает матч за Суперкубок России из-за травмы

    Как стало известно, полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов не попал в заявку на матч за Суперкубок России против московского «Локомотива» по причине травмы, о характере которой не сообщается.

    Добавим, что на текущей неделе хавбек сборной России принимал участие в праздновании свадьбы хоккеиста Александра Овечикна.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча за Суперкубок России, который начнется 14 июля в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июля 2017, 21:41

      " Политические травмы" никто не отменял .

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