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    Зе Луиш и Адриано сыграют в атаке «Спартака» против «Локомотива», Ари – на острие железнодорожников

    Стали известны стартовые составы московских «Спартака» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов, Промес, Зе Луиш, Адриано.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 14 июля в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).

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    Источник: Twitter

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    14.07.2017 20:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июля 2017, 21:43

      Только Спартак и только победа!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 июля 2017, 21:18

      Вперед Спартак!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 июля 2017, 21:09

      Вперёд СПАРТАК!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      газмяс67 14 июля 2017, 21:05

      ждем Игры!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 14 июля 2017, 21:04

      Впереееееед, Спартак!!!

      1
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