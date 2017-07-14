Зе Луиш и Адриано сыграют в атаке «Спартака» против «Локомотива», Ари – на острие железнодорожников

Стали известны стартовые составы московских «Спартака» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов, Промес, Зе Луиш, Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 14 июля в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).

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