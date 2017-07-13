Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Хэм» арендует Харта у «Манчестер Сити»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт в ближайшее время будет арендован «Вест Хэмом». Об этом сообщило издание Sky Sports.

    Прошлый сезон голкипер сборной Англии провел в «Торино» на правах аренды. По ходу сезона итальянский клуб заявил о том, что расстанется с 30-летним футболистом из-за слишком высоких финансовых требований. Согласно ряду СМИ, Харт не входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    Ранее сообщалось об интересе к англичанину со стороны «Милана», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2017 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11