«Вест Хэм» арендует Харта у «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт в ближайшее время будет арендован «Вест Хэмом». Об этом сообщило издание Sky Sports.

Прошлый сезон голкипер сборной Англии провел в «Торино» на правах аренды. По ходу сезона итальянский клуб заявил о том, что расстанется с 30-летним футболистом из-за слишком высоких финансовых требований. Согласно ряду СМИ, Харт не входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось об интересе к англичанину со стороны «Милана», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».