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    Харт может стать одноклубником Терри по «Астон Вилле»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт во время летнего трансферного окна может стать игроком «Астон Виллы».

    По информации источника, главный тренер бирмингемцев Стив Брюс надеется, что 30-летний вратарь согласится на переход в связи с появлением в команде защитника Джона Терри, с которым голкипер играл в сборной Англии.

    В прошедшем сезоне Харт выступал на правах аренды в «Торино». В рамках Серии А игрок провел 36 матчей, в которых пропустил 41 гол.

    Источник: Goal.com

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    07.07.2017 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 июля 2017, 21:33

      Ну ладно Терри,там возраст уже, но Харт то куда....я уверен что кипер высочайшего уровня,вот посмотреть только какие ляпы допускают вратари Сити или Арсенала,а в Ливере вообще цирк и приютом такой игрок будет играть в Чемпионшипе,чего-то я не понимаю ((

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 7 июля 2017, 18:52

      В 30 лет идти на такое конкретное понижение??? Не верю!!! Ладно еслиб к 40 годам. Годный кипер. Однозначно пригодится клубу из АПЛ или кому-то из топ-5 чемпионатов!

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