Харт может стать одноклубником Терри по «Астон Вилле»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт во время летнего трансферного окна может стать игроком «Астон Виллы».

По информации источника, главный тренер бирмингемцев Стив Брюс надеется, что 30-летний вратарь согласится на переход в связи с появлением в команде защитника Джона Терри, с которым голкипер играл в сборной Англии.

В прошедшем сезоне Харт выступал на правах аренды в «Торино». В рамках Серии А игрок провел 36 матчей, в которых пропустил 41 гол.