Орлов: «При Манчини питание в «Зените» почти пуританское. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше»

При Манчини из рациона игроков «Зенита» убрали все булочки - оставили только изюм!
А булочки в чём провинились???
Пивка, для рывка оставили, водочку для обводочки оставили, а булочки убрали!
Кулинарные ИЗЫСКИ Манчини к добру не приведут!
Без булочек игроки Зенита, к концу сезона, будут еле волочить ноги и перебиваться с хлеба на воду.
Трепещите все соперники мы вас будем булочками СТРАЩАТЬ на футбольном поле, а точнее, полным их отсутствием.
Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о диете игроков «Зенита» при Роберто Манчини.
«У меня есть инсайд по питанию «Зенита» от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар «Зенита», счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал журналист.
Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера клуба 28 мая. О назначении Манчини «Зенит» объявил 1 июня.