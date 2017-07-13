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  • Орлов: «При Манчини питание в «Зените» почти пуританское. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше»

Орлов: «При Манчини питание в «Зените» почти пуританское. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше»

13 июля 2017, 21:35
16

Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о диете игроков «Зенита» при Роберто Манчини.

«У меня есть инсайд по питанию «Зенита» от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар «Зенита», счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал журналист.

Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера клуба 28 мая. О назначении Манчини «Зенит» объявил 1 июня.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (16)
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Tajik-za Zenit
1499972641
Орлов больше всего переживал за борщ своего друга повара
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Тоторо
1499973375
Товарищ повар-диетолог Орлов, я вот понимаю насчёт сахара... Это чтобы как можно меньше мух садилось на Кокорина... Дабы не утяжелять его на поле. Ну а булочки то в чём провинились? Дзюба этого не переживёт.))))))
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dok66
1499975880
Ладно хоть мясо есть а столе ! А так бы "пуритане" просто не шмогли ноги носить на поле !
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insider_retro
1499976195
Вот у Орлова есть инсайд!.... У кого ещё что есть????....
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С@НЁК.
1499979691
Как будто за еду играют))
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Zenit-84
1499982983
Гена,Гена...
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СОКОЛ САРАТОВ
1499984897
диета
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Дядя Серёжа
1499999411
А как Бздюба без сладкого?
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aurora5858
1500006810
Зато в камерах жрут что желают.
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Popularov
1500014876
При Манчини из рациона игроков «Зенита» убрали все булочки - оставили только изюм! А булочки в чём провинились??? Пивка, для рывка оставили, водочку для обводочки оставили, а булочки убрали! Кулинарные ИЗЫСКИ Манчини к добру не приведут! Без булочек игроки Зенита, к концу сезона, будут еле волочить ноги и перебиваться с хлеба на воду. Трепещите все соперники мы вас будем булочками СТРАЩАТЬ на футбольном поле, а точнее, полным их отсутствием.
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