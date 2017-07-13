Орлов: «При Манчини питание в «Зените» почти пуританское. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше»

Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о диете игроков «Зенита» при Роберто Манчини.

«У меня есть инсайд по питанию «Зенита» от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар «Зенита», счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал журналист.

Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера клуба 28 мая. О назначении Манчини «Зенит» объявил 1 июня.