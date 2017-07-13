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    Орлов: «При Манчини питание в «Зените» почти пуританское. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о диете игроков «Зенита» при Роберто Манчини.

    «У меня есть инсайд по питанию «Зенита» от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше. При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар «Зенита», счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал журналист.

    Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера клуба 28 мая. О назначении Манчини «Зенит» объявил 1 июня.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    13.07.2017 21:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 09:47

      При Манчини из рациона игроков «Зенита» убрали все булочки - оставили только изюм!
      А булочки в чём провинились???
      Пивка, для рывка оставили, водочку для обводочки оставили, а булочки убрали!
      Кулинарные ИЗЫСКИ Манчини к добру не приведут!
      Без булочек игроки Зенита, к концу сезона, будут еле волочить ноги и перебиваться с хлеба на воду.
      Трепещите все соперники мы вас будем булочками СТРАЩАТЬ на футбольном поле, а точнее, полным их отсутствием.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 14 июля 2017, 07:33

      Зато в камерах жрут что желают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:30

      А как Бздюба без сладкого?

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 июля 2017, 01:28

      диета

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 июля 2017, 00:56

      Гена,Гена...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 14 июля 2017, 00:01

      Как будто за еду играют))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 23:03

      Вот у Орлова есть инсайд!.... У кого ещё что есть????....

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 22:58

      Ладно хоть мясо есть а столе ! А так бы "пуритане" просто не шмогли ноги носить на поле !

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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 июля 2017, 22:38

      Злые вы все))))

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 13 июля 2017, 22:16

      Товарищ повар-диетолог Орлов, я вот понимаю насчёт сахара... Это чтобы как можно меньше мух садилось на Кокорина... Дабы не утяжелять его на поле. Ну а булочки то в чём провинились? Дзюба этого не переживёт.))))))

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