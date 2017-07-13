Егоров: «Слуцкий бил судью в Саранске. Полиция хотела задежать его на 15 суток»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров раскритиковал поведение главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого в отношении судей.

«Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске. Это произошло на моих глазах, он тогда тренировал «Олимпию» (с 2000 по 2001 год – прим. «Бомбардира»). Судья не назначил пенальти. Игроки «Олимпии» запротестовали, стали теснить его к угловому флажку. На бровке резервным был судья Вильданов, он невысокого роста.

Пытался вступиться за коллегу, оттеснял от него футболистов. В этот момент Слуцкий с центра рванул к толпе и, добежав, ударил главного арбитра. Вмешалась милиция, Слуцкого хотели задержать на 15 суток. В итоге его дисквалифицировали, но потом простили. Жаль, у меня не сохранилось видео.

Я вот думаю: может, в английскую ассоциацию написать, как товарищ Слуцкий выразился о судьях? Посмотрим, как в Англии отреагируют на такие слова. Леонид Викторович — человек публичный. Ему же не понравилось, когда его в «Макдональдсе» сфотографировали. И потом, если ты шутишь, то хоть объясни. Представьте, я сейчас скажу: «Если ты русский тренер, тебя надо бить». Есть много людей, которые такую шутку не поймут. Я против таких высказываний, тем более от человека, который всегда на виду», – сказал бывший арбитр.

Напомним, экс-главный тренер сборной России возглавил английский клуб 9 июня.