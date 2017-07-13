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  • Егоров: «Слуцкий бил судью в Саранске. Полиция хотела задежать его на 15 суток»

Егоров: «Слуцкий бил судью в Саранске. Полиция хотела задежать его на 15 суток»

13 июля 2017, 20:53
38

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров раскритиковал поведение главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого в отношении судей.

«Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске. Это произошло на моих глазах, он тогда тренировал «Олимпию» (с 2000 по 2001 год – прим. «Бомбардира»). Судья не назначил пенальти. Игроки «Олимпии» запротестовали, стали теснить его к угловому флажку. На бровке резервным был судья Вильданов, он невысокого роста.

Пытался вступиться за коллегу, оттеснял от него футболистов. В этот момент Слуцкий с центра рванул к толпе и, добежав, ударил главного арбитра. Вмешалась милиция, Слуцкого хотели задержать на 15 суток. В итоге его дисквалифицировали, но потом простили. Жаль, у меня не сохранилось видео.

Я вот думаю: может, в английскую ассоциацию написать, как товарищ Слуцкий выразился о судьях? Посмотрим, как в Англии отреагируют на такие слова. Леонид Викторович — человек публичный. Ему же не понравилось, когда его в «Макдональдсе» сфотографировали. И потом, если ты шутишь, то хоть объясни. Представьте, я сейчас скажу: «Если ты русский тренер, тебя надо бить». Есть много людей, которые такую шутку не поймут. Я против таких высказываний, тем более от человека, который всегда на виду», – сказал бывший арбитр.

Напомним, экс-главный тренер сборной России возглавил английский клуб 9 июня.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Халл Сити Слуцкий Леонид Егоров Александр
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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7582145698
1499968710
Ну иногда судьям и правда нужно нахлопать.
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nik55
1499968779
жалко что не посадили
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bashnat013
1499969187
и правильно сделал значит было за что
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RedGreenHooligan
1499969470
ну все полилось говно, когда человек в Европу уехал... да ктоб сомневался! мелочные и завистливые люди только изподтишка и могут говорить, а не в лицо! к таким людям нет уважения! кто бы что не говорил, но вот в сравнении с такими Егоровыми очень уважаю Денисова! какую бы репутацию ему не сделали СМИ, но он всегда все говорит прямо в лицо и ни кого не боится!
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Asbjorn
1499970176
на самом деле будет интересно посмотреть на слуцкого в англии
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splint1989
1499971213
А для чего сейчас об этом говорить??? к ЧЕМУ ЭТО НЕ ПОНЯТНО???
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Garrincha58
1499971323
полилось говно по трубам, к чему все это ворошить или хотят поднасрать своему же русскому мало они нас обсирают так давайте друг на друга говно лить
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Тоторо
1499972092
Зачем копаться в прошлом. В 2000-х, может, и от меня судьи табунами бегали. Если ты уж "бывший арбитр", то не веди седя как "нынешнее чмо". Пиши мемуары и вспоминай там всех, на кого в обиде. А время всех рассудит, если ещё не рассудило. Одно ясно всем - тренер он хороший.
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Argon
1499983151
Бред какой-то. Типа терпел терпел, не говорил, а тут Слуцкий в Англии устроился. Надо подгадать. В морду бы дать, этому судкйке
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Popularov
1500015266
Возьмите судейство прошлого сезона 2016/17! 16 лет Федун вкладывал в Спартак большие деньги и оставался без трофеев. НОЛЬ трофеич! НОЛЬ!!! И только вложения в арбитров в прошлом сезоне позволили Федуну НЕПРАВЕДНО украсть чемпионский трофей! На скандалах и безобразном судействе арбитры ВЫМОСТИЛИ Спартаку скандальную дорогу в чемпионский АД!!! Пока не наведут порядок в нашем российском судействе НЕ ВИДАТЬ Зениту золота и места в Лиге чемпионов!!! А Егорова уже назначили покрывать и ОТМАЗЫВАТЬ арбитров! Это тот самый Егоров, который с 10 метров "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру РУКАМИ Комбарова в своей штрафной!!! Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака! И вот вам НАГРАДА нашла горе СКАНДАЛЬНОГО "героя"! Егорова, за это БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, повысили и дали должность, чтобы Егоров покрывал судейские скандалы в новом сезоне! Егорова надо ГНАТЬ из футбола, а вместо этого его, за СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, назначают на должность зама по ОТМАЗЫВАНИЮ судейских скандалов!!! Во как у нас заправляют в РФС!!! И после этого вы хотите, чтобы в нашем футболе навели порядок с судейством наших арбитров??? А вот дудки! Судейские скандалы будут продолжаться в новом сезоне 2017/18, пока такие, как Егоров, Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут СКАНДАЛЬНО вершить футбольные судьбы команд и нагло ПЛЕВАТЬ на работу тренеров и усилия игроков.
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