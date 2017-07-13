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    Егоров: «Слуцкий бил судью в Саранске. Полиция хотела задежать его на 15 суток»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров раскритиковал поведение главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого в отношении судей.

    «Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске. Это произошло на моих глазах, он тогда тренировал «Олимпию» (с 2000 по 2001 год – прим. «Бомбардира»). Судья не назначил пенальти. Игроки «Олимпии» запротестовали, стали теснить его к угловому флажку. На бровке резервным был судья Вильданов, он невысокого роста.

    Пытался вступиться за коллегу, оттеснял от него футболистов. В этот момент Слуцкий с центра рванул к толпе и, добежав, ударил главного арбитра. Вмешалась милиция, Слуцкого хотели задержать на 15 суток. В итоге его дисквалифицировали, но потом простили. Жаль, у меня не сохранилось видео.

    Я вот думаю: может, в английскую ассоциацию написать, как товарищ Слуцкий выразился о судьях? Посмотрим, как в Англии отреагируют на такие слова. Леонид Викторович — человек публичный. Ему же не понравилось, когда его в «Макдональдсе» сфотографировали. И потом, если ты шутишь, то хоть объясни. Представьте, я сейчас скажу: «Если ты русский тренер, тебя надо бить». Есть много людей, которые такую шутку не поймут. Я против таких высказываний, тем более от человека, который всегда на виду», – сказал бывший арбитр.

    Напомним, экс-главный тренер сборной России возглавил английский клуб 9 июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2017 20:53
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 10:50

      а может наоборот...сильно по голове ударил))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 10:49

      Мало он вас бил...мало... Как были головожопами так и остались...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2017, 10:35

      Вот ведь подлый человечишка.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возьмите судейство прошлого сезона 2016/17!
      16 лет Федун вкладывал в Спартак большие деньги и оставался без трофеев.
      НОЛЬ трофеич! НОЛЬ!!!
      И только вложения в арбитров в прошлом сезоне позволили Федуну НЕПРАВЕДНО украсть чемпионский трофей!
      На скандалах и безобразном судействе арбитры ВЫМОСТИЛИ Спартаку скандальную дорогу в чемпионский АД!!!
      Пока не наведут порядок в нашем российском судействе НЕ ВИДАТЬ Зениту золота и места в Лиге чемпионов!!!
      А Егорова уже назначили покрывать и ОТМАЗЫВАТЬ арбитров!

      Это тот самый Егоров, который с 10 метров "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру РУКАМИ Комбарова в своей штрафной!!!
      Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака!
      И вот вам НАГРАДА нашла горе СКАНДАЛЬНОГО "героя"!
      Егорова, за это БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, повысили и дали должность, чтобы Егоров покрывал судейские скандалы в новом сезоне!
      Егорова надо ГНАТЬ из футбола, а вместо этого его, за СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство, назначают на должность зама по ОТМАЗЫВАНИЮ судейских скандалов!!!
      Во как у нас заправляют в РФС!!!
      И после этого вы хотите, чтобы в нашем футболе навели порядок с судейством наших арбитров???
      А вот дудки!
      Судейские скандалы будут продолжаться в новом сезоне 2017/18, пока такие, как Егоров, Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут СКАНДАЛЬНО вершить футбольные судьбы команд и нагло ПЛЕВАТЬ на работу тренеров и усилия игроков.

      -4
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Popularov 14 июля 2017, 11:44

      Смени ник на NAPIZDELOV.

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 июля 2017, 09:09

      16 лет терпел что б сейчас рассказать об этом??? )))

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 июля 2017, 06:06

      Больше 15 лет прошло. Мог бы еще вспомнить, как Слуцкий бил мальчишек в шестом классе.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:34

      Если такое в Англии повторится, Лёнчик к нам не возвратится.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 14 июля 2017, 01:10

      лашьё пиариццо

      -1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 14 июля 2017, 00:59

      Бред какой-то. Типа терпел терпел, не говорил, а тут Слуцкий в Англии устроился. Надо подгадать.
      В морду бы дать, этому судкйке

      3
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      Рейтинг: +11236

      alp 13 июля 2017, 23:05

      Э нееет )) такое видео не пропадает ))) судя по всему, песдит егоров, и не краснеет ))

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