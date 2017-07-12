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    Матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет комментировать Черданцев

    Назначены комментаторы на матчи первого тура российской Премьер-лиги.

    Стоит отметить, что матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет комментировать Георгий Черданцев, тогда как Геннадий Орлов будет работать на игре «Тосно» – «Уфа».

    Суббота, 15 июля

    14.45 «Урал» – «Ростов». Трушечкин

    17.15 «Тосно» – «Уфа». Орлов

    19.45 «Анжи» – ЦСКА. Генич

    Воскресенье, 16 июля

    10.45 СКА Хабаровск – «Зенит». Черданцев

    17.15 «Рубин» – «Краснодар». Арустамян

    21.00 «Ахмат» – «Амкар». Гутцайт, Нагучев

    Вторник, 18 июля

    19.15 «Динамо» – «Спартак». Казанский, Шнякин, Моссаковский

    19.15 «Локомотив» – «Арсенал». Шмурнов, Занозин.

    Источник: НТВ

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    12.07.2017 12:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 16:57

      Чердак - ничего, но ГенСергеевич лучче!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 13:50

      как чердак будет радоваться если Зенит проиграет или в ничью сыграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      westminster1 > Garrincha58 12 июля 2017, 13:59

      Пусть радуется, всё лучше, чем сонный Гена

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 12 июля 2017, 14:42

      А почему?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      westminster1 12 июля 2017, 13:28

      Отличная новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 июля 2017, 13:11

      Хотел посмотреть игру Тосно, придётся без звука смотреть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 12 июля 2017, 12:55

      Не важно кто, важен результат матча и качественная игра со стороны сбг

      2
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