Матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет комментировать Черданцев

Назначены комментаторы на матчи первого тура российской Премьер-лиги.
Стоит отметить, что матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет комментировать Георгий Черданцев, тогда как Геннадий Орлов будет работать на игре «Тосно» – «Уфа».
Суббота, 15 июля
14.45 «Урал» – «Ростов». Трушечкин
17.15 «Тосно» – «Уфа». Орлов
19.45 «Анжи» – ЦСКА. Генич
Воскресенье, 16 июля
10.45 СКА Хабаровск – «Зенит». Черданцев
17.15 «Рубин» – «Краснодар». Арустамян
21.00 «Ахмат» – «Амкар». Гутцайт, Нагучев
Вторник, 18 июля
19.15 «Динамо» – «Спартак». Казанский, Шнякин, Моссаковский
19.15 «Локомотив» – «Арсенал». Шмурнов, Занозин.
Источник: НТВ