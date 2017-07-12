Кобелев хотел бы поработать в Европе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы попробовать свои силы в одной из европейских команд.

– За прошедший сезон были близки к тому, чтобы принять команду?

– Варианты появлялись. Но до подписания не доходило.

– А что для этого надо?

– Схожий с руководством клуба взгляд на задачи и способы их решения.

– Варианты рассматриваете только в России?

– Не только. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того – поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь – не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями.