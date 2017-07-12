Кобелев хотел бы поработать в Европе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы попробовать свои силы в одной из европейских команд.
– За прошедший сезон были близки к тому, чтобы принять команду?
– Варианты появлялись. Но до подписания не доходило.
– А что для этого надо?
– Схожий с руководством клуба взгляд на задачи и способы их решения.
– Варианты рассматриваете только в России?
– Не только. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того – поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь – не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями.