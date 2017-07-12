Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кобелев хотел бы поработать в Европе

12 июля 2017, 00:13
1

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы попробовать свои силы в одной из европейских команд.

– За прошедший сезон были близки к тому, чтобы принять команду?

– Варианты появлялись. Но до подписания не доходило.

– А что для этого надо?

– Схожий с руководством клуба взгляд на задачи и способы их решения.

– Варианты рассматриваете только в России?

– Не только. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того – поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь – не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Европа Кобелев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1499825388
Конечно, в Европе такого добра не хватает.
Ответить
Главные новости
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
3
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
19
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
11
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
8
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
33
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+