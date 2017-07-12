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    Кобелев хотел бы поработать в Европе

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы попробовать свои силы в одной из европейских команд.

    – За прошедший сезон были близки к тому, чтобы принять команду?

    – Варианты появлялись. Но до подписания не доходило.

    – А что для этого надо?

    – Схожий с руководством клуба взгляд на задачи и способы их решения.

    – Варианты рассматриваете только в России?

    – Не только. В других странах тоже, в том числе из дальнего зарубежья. Более того – поработать именно в Европе мне очень интересно, эти предложения буду рассматривать очень внимательно. Хочу изнутри увидеть, как устроен там футбол, чем игроки в ежедневной работе отличаются от наших, да и себя в новых условиях испытать. Но и здесь – не лишь бы куда, а в клуб с конкретными целями.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    12.07.2017 00:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 05:09

      Конечно, в Европе такого добра не хватает.

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