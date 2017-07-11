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    Муриэль, который отказал «Зениту», стал игроком «Севильи»

    Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль перешел в «Севилью». Как сообщает пресс-служба испанского клуба, сегодня колумбиец прошел медицинский осмотр и подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

    По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Ранее 26-летний игрок отказался переходить в «Зенит».

    В прошедшем сезоне Муриэль провел за «Сампдорию» в Серии А 31 матч, записав себе в актив 11 забитых мячей и пять голевых пасов.

    Видео взято с официального канала «Севильи» в YouTube

    Источник: ФК «Севилья»

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    11.07.2017 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 июля 2017, 20:36

      Вот ведь вредина..ну, лан)

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