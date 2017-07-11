Муриэль, который отказал «Зениту», стал игроком «Севильи»

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль перешел в «Севилью». Как сообщает пресс-служба испанского клуба, сегодня колумбиец прошел медицинский осмотр и подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Ранее 26-летний игрок отказался переходить в «Зенит».

В прошедшем сезоне Муриэль провел за «Сампдорию» в Серии А 31 матч, записав себе в актив 11 забитых мячей и пять голевых пасов.

Видео взято с официального канала «Севильи» в YouTube