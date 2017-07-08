Форвард «Сампдории» Муриэль перейдет за 20 миллионов в «Севилью»

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль продолжит карьеру в «Севилье». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер футболиста. Испанцы заплатят за 26-летнего колумбийца 20 миллионов евро.

В ближайшее время Муриэль пройдет медицинское обследование в «Севилье».

Напомним, что в услугах форварда также был заинтересован «Зенит», однако игрок отказался от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Муриэль забил 11 голов и сделал пять результативных передач в 31 матче.