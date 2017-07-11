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    «Локомотив» подпишет контракт с Коряном и вернет из «Рубина» Жемалетдинова

    Нападающий Аршак Корян в скором времени заключит двухлетний контракт с «Локомотивом». 22-летний игрок, являющийся воспитанником железнодорожников, последние два с половиной года провел в голландском «Витессе». Этим летом форвард находился на просмотре в московском клубе.

    Кроме того, красно-зеленые намерены вернуть из «Рубина» нападающего Рифата Жемалетдинова. Существует вариант, при котором «Локомотив» арендует 20-летнего футболиста на один сезон, но не исключается и полный выкуп прав на него.

    Напомним, Жемалетдинов перебрался из «Локомотива» в казанский клуб в июле 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2017 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 июля 2017, 21:07

      Они оба уходили громко, Корян ушел из за Смо, а вот любителя больших денег незнаю зачем возвращать , побежал за деньгами пусть сидит зарабатывает !

      2
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      Рейтинг: +148

      P10NER 11 июля 2017, 19:26

      Нах** нам нужен этот пид*р казанский, пусть су*ара остаётся там, х*еглот малолетний

      3
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      Рейтинг: +588

      Sergil 11 июля 2017, 19:25

      Зря... Мог бы остаться в Голландии, в Европе б хоть поиграл

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