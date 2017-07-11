«Локомотив» подпишет контракт с Коряном и вернет из «Рубина» Жемалетдинова

Нападающий Аршак Корян в скором времени заключит двухлетний контракт с «Локомотивом». 22-летний игрок, являющийся воспитанником железнодорожников, последние два с половиной года провел в голландском «Витессе». Этим летом форвард находился на просмотре в московском клубе.

Кроме того, красно-зеленые намерены вернуть из «Рубина» нападающего Рифата Жемалетдинова. Существует вариант, при котором «Локомотив» арендует 20-летнего футболиста на один сезон, но не исключается и полный выкуп прав на него.

Напомним, Жемалетдинов перебрался из «Локомотива» в казанский клуб в июле 2016 года.