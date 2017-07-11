Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тео Эрнандес: «Я перешел в «Реал», потому что это лучший клуб мира»

    Новичок «Реала» Тео Эрнандес дал первое интервью в статусе игрока сливочных. Трансфер защитника молодежной сборной Франции из «Атлетико» оценивается в 30 миллионов евро.

    «При выборе команде на меня никто не давил. Сказать «да» такому клубу было нетрудно. Я перешел в «Реал», потому что это лучший клуб мира. Да, я играл за «Атлетико», где ко мне прекрасно относились, но теперь я здесь. Я просто наслаждаюсь текущим моментом и действительно очень рад своему положению.

    Конкуренция с Марсело? Он лучший фланговый защитник мира, поэтому мне придется усердно работать, учиться у него и пытаться выбить себе игровое время. Я здесь, чтобы помогать ему. Пример для подражания? Любой игрок команды подойдет на эту роль, ведь каждый из них обладает огромным опытом», – сказал француз.

    Эрнандес является воспитанником «Атлетико». Прошлый сезон 19-летний защитник провел в «Алавесе» на правах аренды. За 38 матчей во всех турнирах он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В команде Зинедина Зидана Эрандес будет выступать под 15 номером.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 11 июля 2017, 06:13

      Сказал испанец?WTF?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      zenit_chemp 11 июля 2017, 01:57

      Прошлый сезон провёл в Депортиво? А может быть всё-таки в Алавесе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > zenit_chemp 11 июля 2017, 02:24

      быстро среагировали реадакторы однако))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11