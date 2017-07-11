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  • Тео Эрнандес: «Я перешел в «Реал», потому что это лучший клуб мира»

Тео Эрнандес: «Я перешел в «Реал», потому что это лучший клуб мира»

11 июля 2017, 01:55
3

Новичок «Реала» Тео Эрнандес дал первое интервью в статусе игрока сливочных. Трансфер защитника молодежной сборной Франции из «Атлетико» оценивается в 30 миллионов евро.

«При выборе команде на меня никто не давил. Сказать «да» такому клубу было нетрудно. Я перешел в «Реал», потому что это лучший клуб мира. Да, я играл за «Атлетико», где ко мне прекрасно относились, но теперь я здесь. Я просто наслаждаюсь текущим моментом и действительно очень рад своему положению.

Конкуренция с Марсело? Он лучший фланговый защитник мира, поэтому мне придется усердно работать, учиться у него и пытаться выбить себе игровое время. Я здесь, чтобы помогать ему. Пример для подражания? Любой игрок команды подойдет на эту роль, ведь каждый из них обладает огромным опытом», – сказал француз.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико». Прошлый сезон 19-летний защитник провел в «Алавесе» на правах аренды. За 38 матчей во всех турнирах он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В команде Зинедина Зидана Эрандес будет выступать под 15 номером.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Эрнандес Тео
Комментарии (3)
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zenit_chemp
1499727425
Прошлый сезон провёл в Депортиво? А может быть всё-таки в Алавесе?
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vanchope34
1499742827
Сказал испанец?WTF?
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