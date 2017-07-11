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    Состав «Арарата» пополнил вратарь юношеской сборной России Шитов

    Голкипер юношеской сборной России Антон Шитов стал игроком московского «Арарата». Контракт с 17-летним футболистом подписан на два года. О трансфере клуб сообщил на странице во «ВКонтакте».

    Шитов является выпускником академии «Локомотива». В составе национальной команды он выиграл Кубок развития и был признан лучшим игроком турнира.

    «Арарат» был основан в марте и выступает в чемпионате зоны «Центр» первенства ПФЛ. Ранее в московский клуб перешли Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко. В июне сообщалось о возможном переходе Владимира Быстрова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 00:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 июля 2017, 09:56

      Арарат Москва есть, теперь кого ждать? Пахтакор Москва?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54621

      MaxRnD > firs04 29 августа 2017, 17:05

      Динамо Тбилиси (Москва)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 июля 2017, 08:31

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 июля 2017, 06:43

      Эхх как долго это проект продержится??? В Беларуси и год не продержался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 июля 2017, 05:50

      Ждем в фнл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 11 июля 2017, 05:23

      Посмотрим как этот проект заиграет. Мало осталось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:08

      Если будет в основе - хорошо.

      1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 июля 2017, 01:22

      Ох и погремит Арарат через год в ФНЛ.

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