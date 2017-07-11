Состав «Арарата» пополнил вратарь юношеской сборной России Шитов

Голкипер юношеской сборной России Антон Шитов стал игроком московского «Арарата». Контракт с 17-летним футболистом подписан на два года. О трансфере клуб сообщил на странице во «ВКонтакте».

Шитов является выпускником академии «Локомотива». В составе национальной команды он выиграл Кубок развития и был признан лучшим игроком турнира.

«Арарат» был основан в марте и выступает в чемпионате зоны «Центр» первенства ПФЛ. Ранее в московский клуб перешли Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко. В июне сообщалось о возможном переходе Владимира Быстрова.