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  • Состав «Арарата» пополнил вратарь юношеской сборной России Шитов

Состав «Арарата» пополнил вратарь юношеской сборной России Шитов

11 июля 2017, 00:57
8

Голкипер юношеской сборной России Антон Шитов стал игроком московского «Арарата». Контракт с 17-летним футболистом подписан на два года. О трансфере клуб сообщил на странице во «ВКонтакте».

Шитов является выпускником академии «Локомотива». В составе национальной команды он выиграл Кубок развития и был признан лучшим игроком турнира.

«Арарат» был основан в марте и выступает в чемпионате зоны «Центр» первенства ПФЛ. Ранее в московский клуб перешли Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко. В июне сообщалось о возможном переходе Владимира Быстрова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения
Комментарии (8)
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TAGANROG 161
1499725374
Ох и погремит Арарат через год в ФНЛ.
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Дядя Серёжа
1499738925
Если будет в основе - хорошо.
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levon_man
1499739794
Посмотрим как этот проект заиграет. Мало осталось
Ответить
kaa-71
1499741425
Ждем в фнл
Ответить
Parham
1499744595
Эхх как долго это проект продержится??? В Беларуси и год не продержался!
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Александр ЗА
1499751088
Молодец
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firs04
1499756163
Арарат Москва есть, теперь кого ждать? Пахтакор Москва?
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