Петкович: «В прошлом сезоне я следил за игрой «Спартака»

Новичок «Спартака» Марко Петкович стал гостем программы «Все на матч», где рассказал о первых днях в столичном клубе. Переход Петковича из «Црвены Звезды» состоялся 1 июля.

«Я люблю все виды спорта, которые развиваются в Сербии, особенно баскетбол, волейбол, водное поло, а также теннис. Когда есть время, обязательно их смотрю. Музыку просто обожаю, а вот с конкретным жанром никак не определюсь — все зависит от настроения.



От всех людей, с которыми встретился в новой команде, впечатления просто великолепные. Я влился в хороший коллектив — пожалуй, лучший в России. Уже сейчас «Спартак» показывает довольно качественный футбол. Ребята, которые выступали на Кубке конфедераций, пока тяжеловаты. Но, уверен, они скоро наберут форму и команда станет намного сильнее.



Знаю почти всех своих новых партнеров, поскольку в прошлом сезоне следил за игрой «Спартака». Клуб бился за чемпионство и завоевал титул. Слышал много положительных отзывов от людей, которые лично знакомы с Массимо Каррерой. У него играют не имена и не фамилии. Но я знаю, в какую команду перехожу, знаю и футболистов, с которыми предстоит поспорить за место в составе на моей позиции. Конкуренция не помешает ни мне, ни им. Значит, расти будем все вместе. С нетерпением жду первого матча на стадионе «Спартака», — сказал 24-летний серб.

Дебют футболиста за красно-белых состоялся в товарищеском матче против хорватского «Славена» (1:1).