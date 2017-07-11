Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петкович: «В прошлом сезоне я следил за игрой «Спартака»

    Новичок «Спартака» Марко Петкович стал гостем программы «Все на матч», где рассказал о первых днях в столичном клубе. Переход Петковича из «Црвены Звезды» состоялся 1 июля.

    «Я люблю все виды спорта, которые развиваются в Сербии, особенно баскетбол, волейбол, водное поло, а также теннис. Когда есть время, обязательно их смотрю. Музыку просто обожаю, а вот с конкретным жанром никак не определюсь — все зависит от настроения.

    От всех людей, с которыми встретился в новой команде, впечатления просто великолепные. Я влился в хороший коллектив — пожалуй, лучший в России. Уже сейчас «Спартак» показывает довольно качественный футбол. Ребята, которые выступали на Кубке конфедераций, пока тяжеловаты. Но, уверен, они скоро наберут форму и команда станет намного сильнее.

    Знаю почти всех своих новых партнеров, поскольку в прошлом сезоне следил за игрой «Спартака». Клуб бился за чемпионство и завоевал титул. Слышал много положительных отзывов от людей, которые лично знакомы с Массимо Каррерой. У него играют не имена и не фамилии. Но я знаю, в какую команду перехожу, знаю и футболистов, с которыми предстоит поспорить за место в составе на моей позиции. Конкуренция не помешает ни мне, ни им. Значит, расти будем все вместе. С нетерпением жду первого матча на стадионе «Спартака», — сказал 24-летний серб.

    Дебют футболиста за красно-белых состоялся в товарищеском матче против хорватского «Славена» (1:1).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 06:40

      Думаю чувак еще раскроется-без вариантов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Диктор 11 июля 2017, 08:58

      Если чувиха его раскроет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 июля 2017, 06:03

      хотелось бы
      чтобы не хуже Видича раскрылся
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июля 2017, 00:45

      Удачных игр, Марко!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11