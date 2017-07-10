Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Смолов хочет сыграть в Лиге чемпионов, и эта проблема найдет свое решение. Была бы воля»

Уткин: «Смолов хочет сыграть в Лиге чемпионов, и эта проблема найдет свое решение. Была бы воля»

10 июля 2017, 14:14
8

Журналист и бывший комментатор Василий Уткин высказал свою точку зрения на возможное дальнейшее развитие карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По его словам, 27-летний игрок хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чего ему не могут на данный момент предоставить «быки».

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Спартак». При этом спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания уже заявлял, что сине-бело-голубых не устраивают условия, на которых «Краснодар» готов отпустить Смолова.

«Краснодар» вряд ли хочет расставаться с лучшим игроком. И хочет использовать максимум возможностей, чтобы его удержать или выжать из сделки максимум.

Мотивация Смолова более сложна, но тем не менее понятна. Ему 27 лет с половиной. Федор довольно поздно заиграл сообразно таланту, у него (тьфу-тьфу) не было тяжелых травм и поэтому, полагаю, лет шесть большой карьеры у него есть. Но посмотрите на покупки «Краснодара»: политика клуба – в эволюционном развитии. Время развиваться таким образом есть у Галицкого, у клуба, но не у Федора. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждым месяцем и даже с каждой неделей.

Да, контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан еще на три года, но приобрели его южане за деньги, не сопоставимые с ценой гипотетической продажи. Так что эта проблема найдет свое решение. Была бы воля», – написал Уткин на своей странице в фейсбуке.

В прошлом сезоне Смолов провел 31 поединок, забил 25 мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Уткин Василий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1499688268
Было бы желание самого игрока-а то Галицкий может пожалеть о том что отказал игроку.Смолов возьмет и бросит играть и что потом?
Ответить
insider_retro
1499691519
Верно написано, но ситуация от этого не улучшается... Времени в обрез, налицо нестыковка лиц участвующих в процессе... Или решится летом, или тянучка будет и дальше обрастать слухами на пустом месте....
Ответить
neveldomha
1499693350
Ради позорных шести игр. Это не серьезно.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1499701363
Спартак только остаётся. Зенит подписал Дриусси и теперь думает скорее о том, куда сбагрить Х..бу или Кокорина, а то и обоих. Европа судя по всему отпала. Чисто методом исключения остаётся Спартак
Ответить
Бугимен
1499714219
Удачи Федя!
Ответить
Главные новости
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
3
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
31
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
16
Все новости
Все новости
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
16
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+