Уткин: «Смолов хочет сыграть в Лиге чемпионов, и эта проблема найдет свое решение. Была бы воля»

Журналист и бывший комментатор Василий Уткин высказал свою точку зрения на возможное дальнейшее развитие карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По его словам, 27-летний игрок хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чего ему не могут на данный момент предоставить «быки».

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Спартак». При этом спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания уже заявлял, что сине-бело-голубых не устраивают условия, на которых «Краснодар» готов отпустить Смолова.

«Краснодар» вряд ли хочет расставаться с лучшим игроком. И хочет использовать максимум возможностей, чтобы его удержать или выжать из сделки максимум.

Мотивация Смолова более сложна, но тем не менее понятна. Ему 27 лет с половиной. Федор довольно поздно заиграл сообразно таланту, у него (тьфу-тьфу) не было тяжелых травм и поэтому, полагаю, лет шесть большой карьеры у него есть. Но посмотрите на покупки «Краснодара»: политика клуба – в эволюционном развитии. Время развиваться таким образом есть у Галицкого, у клуба, но не у Федора. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждым месяцем и даже с каждой неделей.

Да, контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан еще на три года, но приобрели его южане за деньги, не сопоставимые с ценой гипотетической продажи. Так что эта проблема найдет свое решение. Была бы воля», – написал Уткин на своей странице в фейсбуке.

В прошлом сезоне Смолов провел 31 поединок, забил 25 мячей и сделал одну голевую передачу.