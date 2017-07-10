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    Уткин: «Смолов хочет сыграть в Лиге чемпионов, и эта проблема найдет свое решение. Была бы воля»

    Журналист и бывший комментатор Василий Уткин высказал свою точку зрения на возможное дальнейшее развитие карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По его словам, 27-летний игрок хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чего ему не могут на данный момент предоставить «быки».

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Спартак». При этом спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания уже заявлял, что сине-бело-голубых не устраивают условия, на которых «Краснодар» готов отпустить Смолова.

    «Краснодар» вряд ли хочет расставаться с лучшим игроком. И хочет использовать максимум возможностей, чтобы его удержать или выжать из сделки максимум.

    Мотивация Смолова более сложна, но тем не менее понятна. Ему 27 лет с половиной. Федор довольно поздно заиграл сообразно таланту, у него (тьфу-тьфу) не было тяжелых травм и поэтому, полагаю, лет шесть большой карьеры у него есть. Но посмотрите на покупки «Краснодара»: политика клуба – в эволюционном развитии. Время развиваться таким образом есть у Галицкого, у клуба, но не у Федора. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждым месяцем и даже с каждой неделей.

    Да, контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан еще на три года, но приобрели его южане за деньги, не сопоставимые с ценой гипотетической продажи. Так что эта проблема найдет свое решение. Была бы воля», – написал Уткин на своей странице в фейсбуке.

    В прошлом сезоне Смолов провел 31 поединок, забил 25 мячей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Facebook.com

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    10.07.2017 14:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 июля 2017, 22:16

      Удачи Федя!

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 18:42

      Спартак только остаётся. Зенит подписал Дриусси и теперь думает скорее о том, куда сбагрить Х..бу или Кокорина, а то и обоих. Европа судя по всему отпала. Чисто методом исключения остаётся Спартак

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 июля 2017, 16:29

      Ради позорных шести игр. Это не серьезно.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 15:58

      Верно написано, но ситуация от этого не улучшается... Времени в обрез, налицо нестыковка лиц участвующих в процессе... Или решится летом, или тянучка будет и дальше обрастать слухами на пустом месте....

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2017, 15:04

      Было бы желание самого игрока-а то Галицкий может пожалеть о том что отказал игроку.Смолов возьмет и бросит играть и что потом?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Диктор 10 июля 2017, 15:40

      А не будет у Смолова потом...
      Это не об том.

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