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  • Игнатьев: «Россия не настолько слаба, чтобы не преодолеть групповой этап на ЧМ-2018»

Игнатьев: «Россия не настолько слаба, чтобы не преодолеть групповой этап на ЧМ-2018»

10 июля 2017, 11:31
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от национальной команды на домашнем мундиале.

– Вот у команды Южной Кореи в 2002 году была государственная поддержка, ей дали зеленый свет и сделали все, чтобы команда подготовилась к домашнему чемпионату мира. Если мы пойдем по этому пути, можем чего-то добиться. Но и так, считаю, мы не настолько слабы, чтобы не преодолеть групповой этап. Но особых победоносных предчувствий я не ощущаю, к сожалению.

– Ваша сборная России из 90-х годов как сыграла бы с нынешней сборной?

– Не этичный вопрос и ответ будет таким же. Это другой футбол, но люди 20 лет назад были мастеровитее. Больше половины той команды играло за рубежом. Сейчас другой футбол, игра изменилась. Но самое главное, что невозможно провести такой матч. Надо исходить из того, что есть сегодня, а сегодня, как говорят в Одессе, не все есть хорошо. При этом ничего особенного не делаем, чтобы исправить ситуацию. Мне нравится, что мы благодаря чемпионату мира получим стадионы, тренировочные базы, но с точки зрения спортивной не вижу конкретного приложения усилий. Надо вложить деньги в детско-юношеский футбол, собрать лучших тренеров, дать им хорошую зарплату и открыть академии. Необходимо усилить обучение футбольных специалистов, учиться надо так, как учились мы – минимум два года. Благодаря этому и появились такие тренеры, как Садырин, Прокопенко, Малофеев, Гаджиев. Надо возродить то, что было у нас раньше. По этому пути пошли немцы, они ведь переняли организационный опыт у советского футбола, открыли академии, как мы в свое время открывали футбольные интернаты. И наша система заработала – у них!

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Игнатьев Борис
Комментарии (6)
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lekseij2007
1499679047
На столько
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1499682462
Будет как у южноафриканцев в 10-ом: максимум старания и эмоций - минимум мастерства и результата.
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Дядя Серёжа
1499741336
Какие интернаты?! ДЮСШ закрывают, если не подготовлен кандидат в мастера спорта. А как получить кандидата по футболу в России?
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Protosser
1499756721
Угу. Вот занять 3 (ТРЕТЬЕ) место в группе ЧЕ или выйти из группы в МЕГА-ТУРНИРЕ - Кубке Конфедераций - это слишком сложно, а вот выйти из группы на ЧМ - проще простого. Хорош уже чушь повторять вслед за Мудко...
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