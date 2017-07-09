Украинец Федецкий не желает продолжать карьеру на родине

Бывший защитник немецкого «Дармштадта» Артем Федецкий, ныне пребывающий в статусе свободного агента, открыто заявил, что не хочет выступать в украинском чемпионате. 32-летний футболист намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе.

«Сейчас работаю индивидуально. Варианты из Украины не рассматриваю. Ведутся разговоры с иностранными командами, но пока не могу сказать, договоримся или нет. Конкретного пока ничего нет, лишь разговоры. Может, все решится на днях, а может и через неделю. Могут и сегодня сказать, что нужно ехать», – рассказал Федецкий украинскому телеканалу «Футбол 1».

На данный момент футболист тренируется в Луцке. За «Дармштадт» в прошлом сезоне Бундеслиги, по итогам которого команда покинула высший дивизион, украинец провел 17 матчей.