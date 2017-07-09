Самый дорогой билет на матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет стоить 300 рублей

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура чемпионата России с «Зенитом». По его словам, игра против петербургской команды соберет аншлаг на хабаровском стадионе.

«Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с «Зенитом», и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен. Интерес к игре огромный — по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам «Зенита». Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен.

Наша арена вмещает 15 200 зрителей. Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное — доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков», – сказал Флегонтов.

Напомним, что матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени.