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    Самый дорогой билет на матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет стоить 300 рублей

    Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура чемпионата России с «Зенитом». По его словам, игра против петербургской команды соберет аншлаг на хабаровском стадионе.

    «Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с «Зенитом», и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен. Интерес к игре огромный — по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам «Зенита». Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен.

    Наша арена вмещает 15 200 зрителей. Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное — доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков», – сказал Флегонтов.

    Напомним, что матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2017 16:40
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +44

      LesnikSPb 10 июля 2017, 22:40

      А сколько стоит самый дешевый билет до Хабаровска?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:41

      Продал два ведра картошки, иду на футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 10 июля 2017, 01:14

      думаю норм цена не каждый ведь день 300 тратить а 2 раза в месяц если не ошибаюсь в месяц 4 игры 2 из них домашние 2 выездные

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 20:55

      Понятно, что на билетах кассу не сделают... Правильное и дальновидное решение... Не в пример многим!... Ничего, на шарфиках, дудках и пиве отыграются!... Удачи в благих начинаниях!...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 18:42

      Хабаровчане, без обид, я до последнего считал, что вас в РФПЛ не пустят.

      7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июля 2017, 18:20

      Реальная цена на 95% матчей ч.р .Остальные 5% можно по 500.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 18:11

      Нормальный ход ! Хабаровск - хороший город , и люди там хорошие . Бывал не раз . Нужно , чтобы народ пошел на РФПЛ ! И он пойдет, и переплюнет некие столичные города по посещаемости !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 18:08

      300 р - кг мясной вырезки или Кокоша. Какой выбор сделает нормальный россиянин. Я за первый вариант. К нам тут Билан приезжал, цена билета от 2000. Концерт отменили из-за отсутствия кворума. Россия это не только Москва и С-Пб.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > бомжехряк 9 июля 2017, 19:11

      а по-русски?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 20:57

      Наверное, что-то про движения в районе кормы... Или кармы...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > insider_retro 9 июля 2017, 21:03

      Пытаюсь объяснить Бомжехряку и Бидону помоев, что не нужно хамски наезжать на команду, но.... минусуют, Зенькин стиль

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 21:10

      Это не хамский наезд на команду, а невоспитанность людей и интернетная вседозволенность под шкурой клубного боления... Не заморачивайтесь...

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июля 2017, 17:54

      все правильно Хабаровск не наши столицы где денег не считают так как не знают как они зарабатываются а для "провинции" и 300 рублей деньги а вот для болельщиков из Москвы и Питира билеты надо от 1000 рублей делать не обеднеют и пользу малым командам окажут

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > giluxa1963 9 июля 2017, 18:25

      Болельщики из Москвы и Питера на билеты до Хабаровска около 18-20 тысяч потратят, так что не надо так говорить

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 17:52

      Острословы здесь на хрен собрались..., покупательская способность населения в регионе такая, где 300 р - это деньги... И мне это печально...

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > BarStep 9 июля 2017, 18:12

      Не обижайтесь, с деньгами везде худо, просто тут люди пар спускают

      3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 18:36

      Худо везде. Только у одних 100 тысяч зарплата, и ему тяжко, а у других 12 тысяч, и ничего - выживает.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > BarStep 9 июля 2017, 20:59

      Совершенно согласен... Поднять на 100-200 руб, и уже резко упадёт посещаемость... А оно это надо?...

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