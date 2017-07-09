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  • Самый дорогой билет на матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет стоить 300 рублей

Самый дорогой билет на матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет стоить 300 рублей

9 июля 2017, 16:40
25

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура чемпионата России с «Зенитом». По его словам, игра против петербургской команды соберет аншлаг на хабаровском стадионе.

«Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с «Зенитом», и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен. Интерес к игре огромный — по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам «Зенита». Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен.

Наша арена вмещает 15 200 зрителей. Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное — доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков», – сказал Флегонтов.

Напомним, что матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит
Комментарии (25)
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Одинокий волк Маквейд
1499609484
Реальная цена для Зенита.
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Сибирь за Спартак
1499610150
Понятно, что не Спартак, это он тянет посещаемость.
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APchelov
1499610402
Может, они там ещё для болельщиков из Питера на дорогу скинутся? )
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Svoysvoemubrat
1499610457
Страна ценит суперклуб.
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Svoysvoemubrat
1499611703
Сейчас Питер начнет минусовать комменты - правда матку колет.
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BarStep
1499611979
Острословы здесь на хрен собрались..., покупательская способность населения в регионе такая, где 300 р - это деньги... И мне это печально...
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giluxa1963
1499612043
все правильно Хабаровск не наши столицы где денег не считают так как не знают как они зарабатываются а для "провинции" и 300 рублей деньги а вот для болельщиков из Москвы и Питира билеты надо от 1000 рублей делать не обеднеют и пользу малым командам окажут
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Одинокий волк Маквейд
1499612931
300 р - кг мясной вырезки или Кокоша. Какой выбор сделает нормальный россиянин. Я за первый вариант. К нам тут Билан приезжал, цена билета от 2000. Концерт отменили из-за отсутствия кворума. Россия это не только Москва и С-Пб.
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dok66
1499613111
Нормальный ход ! Хабаровск - хороший город , и люди там хорошие . Бывал не раз . Нужно , чтобы народ пошел на РФПЛ ! И он пойдет, и переплюнет некие столичные города по посещаемости !
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Сибирь за Спартак
1499614969
Хабаровчане, без обид, я до последнего считал, что вас в РФПЛ не пустят.
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