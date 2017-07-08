Сарсания: «Мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по переходу Маурисио»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил возможный уход из команды полузащитника Маурисио. На 28-летнего бразильца претендует «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Команду тренирует экс-игрок сборной Украины Сергей Ребров.

«Я могу подтвердить, что мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне Маурисио забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро. Бразилец перешел в петербургский клуб в январе 2016 года из «Ахмата» в статусе свободного агента. Прежде хавбек выступал за «Флуминенсе» и юношескую команду «Коринтианса».