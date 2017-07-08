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    Сарсания: «Мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по переходу Маурисио»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил возможный уход из команды полузащитника Маурисио. На 28-летнего бразильца претендует «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Команду тренирует экс-игрок сборной Украины Сергей Ребров.

    «Я могу подтвердить, что мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду», – сказал Сарсания.

    В минувшем сезоне Маурисио забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро. Бразилец перешел в петербургский клуб в январе 2016 года из «Ахмата» в статусе свободного агента. Прежде хавбек выступал за «Флуминенсе» и юношескую команду «Коринтианса».

    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2017 22:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 9 июля 2017, 12:44

      из терека он уходил.из терека...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июля 2017, 07:17

      Зачем покупали,что бы через год перепродать?

      1
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