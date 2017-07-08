ФНЛ. «Динамо» СПб победило «Енисей», «Зенит-2» уступил «Шиннику»

В поединках первого тура ФНЛ «Шинник» в родных стенах переиграл «Зенит-2», петербургское «Динамо» дома вырвало победу над «Енисеем», а «Тюмень» на своем поле уступила «Балтике».

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Тюмень – Балтика (Калилинград) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Себай, 3; 0:2 – Себай, 60; 1:2 – Рябокобыленко, 78.

Удаление: Маслов – нет.

Шинник (Ярославль) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Безлихотнов, 27; 2:0 – Чистяков, 43; 2:1 – Прудников, 53.

Динамо (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чернышов, 47; 1:1 – Малоян, 66; 2:1 – Коротаев, 90+3.

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