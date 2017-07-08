Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Динамо» СПб победило «Енисей», «Зенит-2» уступил «Шиннику»

    В поединках первого тура ФНЛ «Шинник» в родных стенах переиграл «Зенит-2», петербургское «Динамо» дома вырвало победу над «Енисеем», а «Тюмень» на своем поле уступила «Балтике».

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Тюмень – Балтика (Калилинград) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Себай, 3; 0:2 – Себай, 60; 1:2 – Рябокобыленко, 78.

    Удаление: Маслов – нет.

    Шинник (Ярославль) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Безлихотнов, 27; 2:0 – Чистяков, 43; 2:1 – Прудников, 53.

    Динамо (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чернышов, 47; 1:1 – Малоян, 66; 2:1 – Коротаев, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11