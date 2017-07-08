Мельгарехо считает, что «Зенит» будет главным конкурентом «Спартака» в грядущем сезоне

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился эмоциями от предстоящего сезона и подчеркнул, что, по его мнению, основным конкурентом красно-белых в борьбе за чемпионский титул будет «Зенит».

«Думаю, «Зенит». Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со «Спартаком» за золото.

Конечно, сложно играть каждые три-четыре дня. Это требует отличной физической и психологической подготовки. Но я не вижу тут неразрешимой проблемы. Мы качественно потрудились на сборе и должны выдержать темп.

Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга», – сказал Мельгарехо.

В первом туре «Спартак» встретится с «Динамо», а петербуржцы сыграют со «СКА-Хабаровском».