Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мельгарехо считает, что «Зенит» будет главным конкурентом «Спартака» в грядущем сезоне

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился эмоциями от предстоящего сезона и подчеркнул, что, по его мнению, основным конкурентом красно-белых в борьбе за чемпионский титул будет «Зенит».

    «Думаю, «Зенит». Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со «Спартаком» за золото.

    Конечно, сложно играть каждые три-четыре дня. Это требует отличной физической и психологической подготовки. Но я не вижу тут неразрешимой проблемы. Мы качественно потрудились на сборе и должны выдержать темп.

    Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга», – сказал Мельгарехо.

    В первом туре «Спартак» встретится с «Динамо», а петербуржцы сыграют со «СКА-Хабаровском».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 17:32

      На вскидку ЦСКА И Краснодар для титула не готовы,
      Но я уже слышу ржанье коней и мычанье быков, да что вы,
      Мы готовы-готовы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 14:24

      Жизнь покажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июля 2017, 13:19

      Эти слова "конечно, сложно играть каждые три-четыре дня " сильно удивляют , по тому ,что все большие команды играют в таком режиме и Зенит, и ЦСКА, а насчет борьбы за чемпионство пока еще не ясен статус таких команд как Краснодар и Локомотив, конечно в "быков" вериться больше , чем "железнодорожников" , но посмотрим , что будет весной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 8 июля 2017, 13:15

      московский арарат не может быть конкурентом не ГАЗПРОМУ ни ЦСКА

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > bashnat013 8 июля 2017, 13:24

      И при чём тут "Арарат"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:12

      Посмотрим,но думаю Зенит будет бороться за 5ку сильнейших-надо сыграться,а там винегрет,сыгранну команду распустили,угробили,сколько хороших футболистов отдали в аренду и продали,Данни еще пару сезонов поиграл бы,ему когда он без трамв-равных нет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11