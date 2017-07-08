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  • Мельгарехо считает, что «Зенит» будет главным конкурентом «Спартака» в грядущем сезоне

Мельгарехо считает, что «Зенит» будет главным конкурентом «Спартака» в грядущем сезоне

8 июля 2017, 12:58
6

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился эмоциями от предстоящего сезона и подчеркнул, что, по его мнению, основным конкурентом красно-белых в борьбе за чемпионский титул будет «Зенит».

«Думаю, «Зенит». Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со «Спартаком» за золото.

Конечно, сложно играть каждые три-четыре дня. Это требует отличной физической и психологической подготовки. Но я не вижу тут неразрешимой проблемы. Мы качественно потрудились на сборе и должны выдержать темп.

Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга», – сказал Мельгарехо.

В первом туре «Спартак» встретится с «Динамо», а петербуржцы сыграют со «СКА-Хабаровском».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (6)
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Mahone
1499508741
Посмотрим,но думаю Зенит будет бороться за 5ку сильнейших-надо сыграться,а там винегрет,сыгранну команду распустили,угробили,сколько хороших футболистов отдали в аренду и продали,Данни еще пару сезонов поиграл бы,ему когда он без трамв-равных нет
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bashnat013
1499508936
московский арарат не может быть конкурентом не ГАЗПРОМУ ни ЦСКА
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hevbn 28
1499509197
Эти слова "конечно, сложно играть каждые три-четыре дня " сильно удивляют , по тому ,что все большие команды играют в таком режиме и Зенит, и ЦСКА, а насчет борьбы за чемпионство пока еще не ясен статус таких команд как Краснодар и Локомотив, конечно в "быков" вериться больше , чем "железнодорожников" , но посмотрим , что будет весной.
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Диктор
1499513048
Жизнь покажет.
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subbotaspartak
1499524335
На вскидку ЦСКА И Краснодар для титула не готовы, Но я уже слышу ржанье коней и мычанье быков, да что вы, Мы готовы-готовы.
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