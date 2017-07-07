Источник: «Монако» отклонил повторное предложение «ПСЖ» по Фабиньо

В июне «Бомбардир» писал о возможности перехода защитника «Монако» Фабиньо в «Пари Сен-Жермен». Позже появилась информация о том, что переход 23-летнего бразильца согласован.

Согласно информации журналиста издания France Football Набиль Джеллита, действующий чемпион Франции отклонил оба предложения клуба из Парижа по трансферу защитника. Ранее сообщалось об интересе к Фабиньо со стороны «Атлетико» и «Манчестер Сити». Бразилец также заявил о возможности перехода в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне игрок сборной Бразилии принял участие в 55 встречах всех турниров, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.