Фабиньо близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Монако» о переходе защитника Фабиньо. С помощью 23-летнего игрока главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен закрыть правый фланг обороны, который опустеет после ухода летом Пабло Сабалеты

Сообщается, что сумма сделки может составить примерно 29 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 54-х поединках, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.