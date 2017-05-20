Фабиньо близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити»

Я конечно понимаю , что учить Пепа нельзя , но Фабиньо очень хорош на позиции в центре поля, а ставить его на фланг обороны ,это его ограничивать.
«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Монако» о переходе защитника Фабиньо. С помощью 23-летнего игрока главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен закрыть правый фланг обороны, который опустеет после ухода летом Пабло Сабалеты
Сообщается, что сумма сделки может составить примерно 29 миллионов евро.
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 54-х поединках, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.