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    Фабиньо близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» достиг договоренности с «Монако» о переходе защитника Фабиньо. С помощью 23-летнего игрока главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен закрыть правый фланг обороны, который опустеет после ухода летом Пабло Сабалеты

    Сообщается, что сумма сделки может составить примерно 29 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 54-х поединках, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

    Источник: The Sun

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    20.05.2017 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 мая 2017, 13:59

      Я конечно понимаю , что учить Пепа нельзя , но Фабиньо очень хорош на позиции в центре поля, а ставить его на фланг обороны ,это его ограничивать.

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      Рейтинг: +11

      K1slo > hevbn 28 20 мая 2017, 15:03

      Если бы ты видел хоть одну игру сити, то понял бы почему фабиньо идеальный кандидат ( у него фланговые защитники в опорную зону поднимаются)

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