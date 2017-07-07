Сарсания: «Скоро сообщим болельщикам хорошие новости о Дриусси»

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания намекнул, что нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси в ближайшее время перейдет в команду из Санкт-Петербурга. Также Сарсания заявил, что клуб отказался от услуг форварда Кристиана Павона.

«Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости.

Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в «Зените» не будет», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Дриусси записал на свой счет 17 голов в 29 матчах.