Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарсания: «Скоро сообщим болельщикам хорошие новости о Дриусси»

Сарсания: «Скоро сообщим болельщикам хорошие новости о Дриусси»

7 июля 2017, 15:14
8

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания намекнул, что нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси в ближайшее время перейдет в команду из Санкт-Петербурга. Также Сарсания заявил, что клуб отказался от услуг форварда Кристиана Павона.

«Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости.

Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в «Зените» не будет», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Дриусси записал на свой счет 17 голов в 29 матчах.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян Сарсания Константин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1499431939
а Павон то был по круче
Ответить
SPACE TRUCKIN
1499432407
дзюбу в Ростов - Коко на него плохо влияет...Мамая довёл до ручки...или к Бердыеву на перевоспитание...
Ответить
vladik12
1499435111
Что он натурал?
Ответить
insider_retro
1499435273
Вот интересно, у наших клубов есть назначенные люди для работы с СМИ и медиа ресурсами?... Утомляют эти "намёки", "секретные сообщения", "волеизъявления".... Информация о клубной жизни поступает и от спортдиректора, и от игроков конца 80х.... Неподготовленная, непроверенная... Как минимум - несолидно...
Ответить
adekvat
1499437001
Посмотрим что получится
Ответить
Mariner
1499441302
При Халке Дзюба отлично отыгрывал дерево, от которого мяч отлетает в ворота ))) Хоть и смешно, но это тоже надо уметь ))) Может этот Дриусси тоже научится использовать Дзюбу по назначению ))) А вот Кокошу надо гнать. Мало того, что он сам ноль без палочки, дык ещё и антипиар для клуба.
Ответить
shinnik
1499446276
Костик намекнул?)) Он никогда не намякивает. Всегда срёт в глаза.
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
5
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
37
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
37
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+