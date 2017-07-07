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    Сарсания: «Скоро сообщим болельщикам хорошие новости о Дриусси»

    Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания намекнул, что нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси в ближайшее время перейдет в команду из Санкт-Петербурга. Также Сарсания заявил, что клуб отказался от услуг форварда Кристиана Павона.

    «Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости.

    Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в «Зените» не будет», – сказал Сарсания.

    В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Дриусси записал на свой счет 17 голов в 29 матчах.

    Источник: Бобсоккер

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    07.07.2017 15:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июля 2017, 19:51

      Костик намекнул?))
      Он никогда не намякивает.
      Всегда срёт в глаза.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 7 июля 2017, 18:28

      При Халке Дзюба отлично отыгрывал дерево, от которого мяч отлетает в ворота ))) Хоть и смешно, но это тоже надо уметь ))) Может этот Дриусси тоже научится использовать Дзюбу по назначению ))) А вот Кокошу надо гнать. Мало того, что он сам ноль без палочки, дык ещё и антипиар для клуба.

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      Рейтинг: +161

      adekvat 7 июля 2017, 17:16

      Посмотрим что получится

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 16:47

      Вот интересно, у наших клубов есть назначенные люди для работы с СМИ и медиа ресурсами?... Утомляют эти "намёки", "секретные сообщения", "волеизъявления".... Информация о клубной жизни поступает и от спортдиректора, и от игроков конца 80х.... Неподготовленная, непроверенная... Как минимум - несолидно...

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 7 июля 2017, 16:00

      дзюбу в Ростов - Коко на него плохо влияет...Мамая довёл до ручки...или к Бердыеву на перевоспитание...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 15:52

      а Павон то был по круче

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