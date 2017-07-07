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Шомурадов может заменить Смолова в «Краснодаре»

7 июля 2017, 06:45
23

Нападающий ташкентского «Бунедкора» и сборной Узбекистана Элдор Шомурадов входит в трансферные цели «Краснодара». 22-летний форвард может заменить в российской команде Федора Смолова, если тот покинет расположение «горожан» этим летом.

«Шомурадов – одно из главных дарований узбекского футбола, которому пророчат большое будущее в сборной республики. Он довольно быстро прогрессирует и может вырасти в поистине звездного игрока». В переходе Шомурадова в «Краснодар» заинтересованы все стороны. Сейчас обсуждаются детали и условия трансфера. На сегодня можно сказать, что Элдор находится в шаге от перехода в краснодарский клуб. И речь идет только о полноценном трансфере», – рассказал представитель краснодарского клуба.

Известно, что в услугах молодого футболиста ранее уже проявляли заинтересованность «Рубин» и «Зенит». Оба клуба рассчитывали взять футболиста в аренду с первоочередным правом выкупа. Но руководство «Бунедкора» вариант с арендой не устроил, в результате чего переговоры с этими командами были завершены.

Шомурадов выступает за «Бунедкор» с 2014 года. За это время он сыграл в 26 матчах в различных турнирах и забив три гола. В составе сборной Узбекистана футболист дебютировал в 2015 году, сыграв в 18 играх. В них он шесть раз поражал ворота соперников.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Бунедкор Краснодар Смолов Федор
Комментарии (23)
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insider_retro
1499399470
Вот чем Элдор Шомурадов лучше нашего условного Степана Иванова????? Закончил с\школу или академию, две ноги, опыта "взрослого" футбола 2-3 года, титулов нет, в Еуропе не играл.... В чем его КОНКУРЕНТНОЕ преимущество, что бы его покупать, а "нашего" на лавку или в аренду?????......
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Munez89
1499406823
))) статистика космос у парня, сразу видно, уровень РФПЛ) Зачем он нужен?
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sochi-2013
1499407745
У Смолова, до "прорыва" какая была статистика? Так что пи..деть, не увидев его в игре, по крайней мере глупо! Да и возраст вполне подходящий.
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Manilov
1499408341
Мне не верится, что Галицкий в одно мгновение отупел настолько, что превратился в Фурсенко. Стало быть в игроке действительно что то есть. С другой стороны подозрительно то, что Бунедкор не пытается удержать "Главное дарование Узбекского футбола" у себя, отдав в аренду в условные Рубин и Зенит. А пытается продать мессию с концами.
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Barsuk52
1499409479
в 22 у месси было 2 ЗМ, а не 3 гола
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life85
1499409801
Статистика просто поражает !!!
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oyabun
1499410046
Остается загадкой зачем тогда у Краснодара своя наикрутейшая Академия? Где её выдающиеся выпускники?
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momwig_
1499410345
Ой, видали мы уже огненных узбекских нападающих... один Ирисметов чего стоил))) Даже я, не считающий, что Смолов мегакрут, долго смеялся на слове "заменить".
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АртурZaСМ
1499411754
26 матчей 3 гола я бы сказал , что это хорошо если бы он был защитников, но он НАПАДАЮЩИЙ... Статистика - ОГОНЬ!
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Odil akhmedov
1499420721
Это неправильная статистика . Он в 50 матчах забил 25 голов . Откуда они взяли эту статистику (неправильную)
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