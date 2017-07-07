Шомурадов может заменить Смолова в «Краснодаре»

Нападающий ташкентского «Бунедкора» и сборной Узбекистана Элдор Шомурадов входит в трансферные цели «Краснодара». 22-летний форвард может заменить в российской команде Федора Смолова, если тот покинет расположение «горожан» этим летом.

«Шомурадов – одно из главных дарований узбекского футбола, которому пророчат большое будущее в сборной республики. Он довольно быстро прогрессирует и может вырасти в поистине звездного игрока». В переходе Шомурадова в «Краснодар» заинтересованы все стороны. Сейчас обсуждаются детали и условия трансфера. На сегодня можно сказать, что Элдор находится в шаге от перехода в краснодарский клуб. И речь идет только о полноценном трансфере», – рассказал представитель краснодарского клуба.

Известно, что в услугах молодого футболиста ранее уже проявляли заинтересованность «Рубин» и «Зенит». Оба клуба рассчитывали взять футболиста в аренду с первоочередным правом выкупа. Но руководство «Бунедкора» вариант с арендой не устроил, в результате чего переговоры с этими командами были завершены.

Шомурадов выступает за «Бунедкор» с 2014 года. За это время он сыграл в 26 матчах в различных турнирах и забив три гола. В составе сборной Узбекистана футболист дебютировал в 2015 году, сыграв в 18 играх. В них он шесть раз поражал ворота соперников.