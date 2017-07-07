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    Шомурадов может заменить Смолова в «Краснодаре»

    Нападающий ташкентского «Бунедкора» и сборной Узбекистана Элдор Шомурадов входит в трансферные цели «Краснодара». 22-летний форвард может заменить в российской команде Федора Смолова, если тот покинет расположение «горожан» этим летом.

    «Шомурадов – одно из главных дарований узбекского футбола, которому пророчат большое будущее в сборной республики. Он довольно быстро прогрессирует и может вырасти в поистине звездного игрока». В переходе Шомурадова в «Краснодар» заинтересованы все стороны. Сейчас обсуждаются детали и условия трансфера. На сегодня можно сказать, что Элдор находится в шаге от перехода в краснодарский клуб. И речь идет только о полноценном трансфере», – рассказал представитель краснодарского клуба.

    Известно, что в услугах молодого футболиста ранее уже проявляли заинтересованность «Рубин» и «Зенит». Оба клуба рассчитывали взять футболиста в аренду с первоочередным правом выкупа. Но руководство «Бунедкора» вариант с арендой не устроил, в результате чего переговоры с этими командами были завершены.

    Шомурадов выступает за «Бунедкор» с 2014 года. За это время он сыграл в 26 матчах в различных турнирах и забив три гола. В составе сборной Узбекистана футболист дебютировал в 2015 году, сыграв в 18 играх. В них он шесть раз поражал ворота соперников.

    Источник: Известия

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    07.07.2017 06:45
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +13

      Odil akhmedov 7 июля 2017, 12:45

      Это неправильная статистика . Он в 50 матчах забил 25 голов . Откуда они взяли эту статистику (неправильную)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июля 2017, 10:34

      У Краснодара какие варианты? Кого-то искать надо, жалательно, не 100500 миллионов.
      Вдруг выстрелит парень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 июля 2017, 10:15

      26 матчей 3 гола я бы сказал , что это хорошо если бы он был защитников, но он НАПАДАЮЩИЙ... Статистика - ОГОНЬ!

      5
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > АртурZaСМ 7 июля 2017, 10:24

      Может приехать зажигалка, которая или не загорится или потухнет... Не факт, что будет гореть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 июля 2017, 10:08

      Интересно посмотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 09:53

      без Смолова Краснодар просядет им нужен Кокорин я просто мечтаю чтобы он туда перешел

      0
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      ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Garrincha58 7 июля 2017, 09:58

      Скорее ты мечтаешь, что бы он ушел из Зенита)
      Поддержу, пожалуй)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 июля 2017, 09:52

      Ой, видали мы уже огненных узбекских нападающих... один Ирисметов чего стоил))) Даже я, не считающий, что Смолов мегакрут, долго смеялся на слове "заменить".

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июля 2017, 09:47

      Остается загадкой зачем тогда у Краснодара своя наикрутейшая Академия? Где её выдающиеся выпускники?

      3
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      Рейтинг: +673

      life85 7 июля 2017, 09:43

      Статистика просто поражает !!!

      3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 июля 2017, 09:37

      в 22 у месси было 2 ЗМ, а не 3 гола

      3
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 7 июля 2017, 09:22

      надо посмотреть......

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