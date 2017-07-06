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    Мака отпустили из «Зенита», чтобы он уладил детали перехода в ПАОК

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о подробностях перехода полузащитника Роберта Мака в ПАОК.

    «Мы еще не оформили документы, есть только устная договоренность. Мы отпустили его со сбора в ПАОК, чтобы он мог привести в порядок детали своего договора», – сказал Сарсания.

    Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа, где он играл на протяжении двух сезонов. В прошедшем сезоне он сыграл за санкт-петербургский клуб во всех турнирах 27 матчей, забив шесть голов.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2017 10:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:31

      Не успел раскрыться парень,а уже отдали.Я чего то не догоняю.Он толком на поле и появлялся!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 июля 2017, 12:07

      Футболист классный, будут кусать локти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 10:13

      Иностранные аудиторы судят по предоставленным цифрам, а по ним «Зенит» в результате коммерческой деятельности собирает 145 млн. евро, в полтора раза больше, чем «Милан», почти в три раза больше, чем «Атлетико», и в два – чем «Тоттенхэм». Проще говоря, «Газпром» вносит 74 % денег. Так это коммерческая успешность или щедрые меценаты?
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/997326

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