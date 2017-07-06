Мака отпустили из «Зенита», чтобы он уладил детали перехода в ПАОК

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о подробностях перехода полузащитника Роберта Мака в ПАОК.

«Мы еще не оформили документы, есть только устная договоренность. Мы отпустили его со сбора в ПАОК, чтобы он мог привести в порядок детали своего договора», – сказал Сарсания.

Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа, где он играл на протяжении двух сезонов. В прошедшем сезоне он сыграл за санкт-петербургский клуб во всех турнирах 27 матчей, забив шесть голов.