Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • МЛС. Гол Вильи не помог «Нью-Йорк Сити» в матче с «Ванкувером», Джовинко оформил дубль в игре с «Орландо»

МЛС. Гол Вильи не помог «Нью-Йорк Сити» в матче с «Ванкувером», Джовинко оформил дубль в игре с «Орландо»

6 июля 2017, 08:42

Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Ванкувер» на своем поле обыграл «Нью-Йорк Сити». Отметим, что у гостевой команды голом отметился бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья.

В другом матче «Торонто» на выезде взял три очка у «Орландо Сити». Дубль сделал экс-футболист «Ювентуса» Себастьян Джовинко, а бывший игрок сборной Бразилии Кака отметился голевой передачей.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер – Нью-Йорк Сити – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Монтеро, 3; 1:1 – Шано, 35; 1:2 – Вилья, 40 (с пен.); 2:2 – Харви, 54; 3:2 – Рейна, 88.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Орландо Сити – Торонто – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Алтидор, 18; 0:2 – Джовинко, 46; 1:2 – Ривас, 63; 1:3 – Джовинко, 65.

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Ванкувер Уайткепс Нью-Йорк Сити Орландо Сити Торонто Кака Вилья Давид Джовинко Себастьян
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семин заступился за Тюкавина
14:15
1
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
6
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Все новости
Все новости
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
11:27
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
10:07
4
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ
30 июля
ФотоМесси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+