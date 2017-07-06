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    МЛС. Гол Вильи не помог «Нью-Йорк Сити» в матче с «Ванкувером», Джовинко оформил дубль в игре с «Орландо»

    Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Ванкувер» на своем поле обыграл «Нью-Йорк Сити». Отметим, что у гостевой команды голом отметился бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья.

    В другом матче «Торонто» на выезде взял три очка у «Орландо Сити». Дубль сделал экс-футболист «Ювентуса» Себастьян Джовинко, а бывший игрок сборной Бразилии Кака отметился голевой передачей.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Ванкувер – Нью-Йорк Сити – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Монтеро, 3; 1:1 – Шано, 35; 1:2 – Вилья, 40 (с пен.); 2:2 – Харви, 54; 3:2 – Рейна, 88.

    Орландо Сити – Торонто – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алтидор, 18; 0:2 – Джовинко, 46; 1:2 – Ривас, 63; 1:3 – Джовинко, 65.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 08:42
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