МЛС. Гол Вильи не помог «Нью-Йорк Сити» в матче с «Ванкувером», Джовинко оформил дубль в игре с «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Ванкувер» на своем поле обыграл «Нью-Йорк Сити». Отметим, что у гостевой команды голом отметился бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья.

В другом матче «Торонто» на выезде взял три очка у «Орландо Сити». Дубль сделал экс-футболист «Ювентуса» Себастьян Джовинко, а бывший игрок сборной Бразилии Кака отметился голевой передачей.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер – Нью-Йорк Сити – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Монтеро, 3; 1:1 – Шано, 35; 1:2 – Вилья, 40 (с пен.); 2:2 – Харви, 54; 3:2 – Рейна, 88.

