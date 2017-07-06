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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу контракт на 60 миллионов

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» этим летом намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Клуб из Китая уже предложил черно-желтым за 28-летнего форварда 60 миллионов евро, а самому футболисту контракт на три года с заработной платой в размере 20 миллионов за сезон.

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Обамеянга за 70 миллионов. На игрока также претендуют клубы из АПЛ и «ПСЖ».

    В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии Обамеянг провел 30 матчей, в которых записал на свой счет 29 голов.

    Источник: Bild

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    06.07.2017 00:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 июля 2017, 08:10

      Китай что ты делаешь!

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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 6 июля 2017, 01:03

      Маловато...сегодня Ляказетт в арс ушёл за эту сумму.

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