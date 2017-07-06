«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу контракт на 60 миллионов

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» этим летом намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Клуб из Китая уже предложил черно-желтым за 28-летнего форварда 60 миллионов евро, а самому футболисту контракт на три года с заработной платой в размере 20 миллионов за сезон.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Обамеянга за 70 миллионов. На игрока также претендуют клубы из АПЛ и «ПСЖ».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии Обамеянг провел 30 матчей, в которых записал на свой счет 29 голов.