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  • «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу контракт на 60 миллионов

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу контракт на 60 миллионов

6 июля 2017, 00:52
2

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» этим летом намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Клуб из Китая уже предложил черно-желтым за 28-летнего форварда 60 миллионов евро, а самому футболисту контракт на три года с заработной платой в размере 20 миллионов за сезон.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Обамеянга за 70 миллионов. На игрока также претендуют клубы из АПЛ и «ПСЖ».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии Обамеянг провел 30 матчей, в которых записал на свой счет 29 голов.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Азия Тяньцзинь Цюаньцзянь Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (2)
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forward33
1499292185
Маловато...сегодня Ляказетт в арс ушёл за эту сумму.
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С@НЁК.
1499317812
Китай что ты делаешь!
Ответить
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