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Бабаев: «Тошич в ЦСКА еще вернется»

5 июля 2017, 18:27
7

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу ухода из клуба полузащитника Зорана Тошича, который провел в красно-синих цветах последние семь лет (178 игр, 37 голов).

– Прежде всего, Тошича не устроили условия нового контракта ЦСКА?

– Нет. Это обоюдное решение. Мы очень благодарны Зорану за те годы, которые он провел в ЦСКА. Безусловно, он внес свою лепту во все успехи последних лет. Но это жизнь, это футбол. Ничто, как говорится, не вечно. Поэтому, рассмотрев все варианты, в том числе и те предложения, которые есть у Зорана на данный момент (очень интересные), пришли к общему мнению, что, наверное, правильно было бы не продлевать соглашение.

Думаю, у Тошича появится возможность регулярно играть в другом клубе и зарабатывать хорошие деньги. При этом уверен, что мы не прощаемся, и в том или ином качестве Зоран к нам вернется.

– Предполагается ли прощальный матч?

– Сейчас Зоран находится в активной фазе переговоров с новым клубом. Если позволит время, мы обязательно это сделаем. Думаю, что у нас это получится.

– Где продолжит карьеру Тошич?

– Сейчас не хотелось бы об этом говорить. Лучше пусть сам Зоран расскажет, когда окончательно договорится. Но предложение у него очень интересное и, конечно, это сыграло свою роль при принятии окончательного решения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (7)
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Red narva
1499285222
Хороший игрок.Почему бы и не вернуться?
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Ubuntu
1499285684
почему-то при слове "хорошие предложения" на ум приходит только Китай
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vovan55
1499287158
удачи зоран...
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vladimir-7
1499319250
Зоран, удачи и мы не прощаемся, а говорим до свидания.
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ПФК ЦСКА Моscow
1499321190
лет через 7 в тренерский штаб возьмут, помощником главного тренера Рахимича))
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nemolod
1499328311
Под "интересным" предложением надо думать есть прибыль от продажи игрока,причем сам футболист тоже в обиде не будет!
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