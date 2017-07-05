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    Бабаев: «Тошич в ЦСКА еще вернется»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу ухода из клуба полузащитника Зорана Тошича, который провел в красно-синих цветах последние семь лет (178 игр, 37 голов).

    – Прежде всего, Тошича не устроили условия нового контракта ЦСКА?

    – Нет. Это обоюдное решение. Мы очень благодарны Зорану за те годы, которые он провел в ЦСКА. Безусловно, он внес свою лепту во все успехи последних лет. Но это жизнь, это футбол. Ничто, как говорится, не вечно. Поэтому, рассмотрев все варианты, в том числе и те предложения, которые есть у Зорана на данный момент (очень интересные), пришли к общему мнению, что, наверное, правильно было бы не продлевать соглашение.

    Думаю, у Тошича появится возможность регулярно играть в другом клубе и зарабатывать хорошие деньги. При этом уверен, что мы не прощаемся, и в том или ином качестве Зоран к нам вернется.

    – Предполагается ли прощальный матч?

    – Сейчас Зоран находится в активной фазе переговоров с новым клубом. Если позволит время, мы обязательно это сделаем. Думаю, что у нас это получится.

    – Где продолжит карьеру Тошич?

    – Сейчас не хотелось бы об этом говорить. Лучше пусть сам Зоран расскажет, когда окончательно договорится. Но предложение у него очень интересное и, конечно, это сыграло свою роль при принятии окончательного решения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 18:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 6 июля 2017, 11:05

      Под "интересным" предложением надо думать есть прибыль от продажи игрока,причем сам футболист тоже в обиде не будет!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 июля 2017, 09:06

      лет через 7 в тренерский штаб возьмут, помощником главного тренера Рахимича))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2017, 08:34

      Зоран, удачи и мы не прощаемся, а говорим до свидания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 июля 2017, 23:39

      удачи зоран...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 июля 2017, 23:14

      почему-то при слове "хорошие предложения" на ум приходит только Китай

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:07

      Хороший игрок.Почему бы и не вернуться?

      2
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