Бабаев: «Тошич в ЦСКА еще вернется»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу ухода из клуба полузащитника Зорана Тошича, который провел в красно-синих цветах последние семь лет (178 игр, 37 голов).

– Прежде всего, Тошича не устроили условия нового контракта ЦСКА?

– Нет. Это обоюдное решение. Мы очень благодарны Зорану за те годы, которые он провел в ЦСКА. Безусловно, он внес свою лепту во все успехи последних лет. Но это жизнь, это футбол. Ничто, как говорится, не вечно. Поэтому, рассмотрев все варианты, в том числе и те предложения, которые есть у Зорана на данный момент (очень интересные), пришли к общему мнению, что, наверное, правильно было бы не продлевать соглашение.

Думаю, у Тошича появится возможность регулярно играть в другом клубе и зарабатывать хорошие деньги. При этом уверен, что мы не прощаемся, и в том или ином качестве Зоран к нам вернется.

– Предполагается ли прощальный матч?

– Сейчас Зоран находится в активной фазе переговоров с новым клубом. Если позволит время, мы обязательно это сделаем. Думаю, что у нас это получится.

– Где продолжит карьеру Тошич?

– Сейчас не хотелось бы об этом говорить. Лучше пусть сам Зоран расскажет, когда окончательно договорится. Но предложение у него очень интересное и, конечно, это сыграло свою роль при принятии окончательного решения.