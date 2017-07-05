ЦСКА объявил об уходе Тошича

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич покинул клуб. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

«На счету Зорана множество важнейших мячей, в том числе едва ли не самый главный в московский период карьеры — «золотой» гол в ворота «Локомотива» в мае 2014 года.

Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран!» – говорится в сообщении столичного клуба.

Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев серб провел 178 матчей, в которых забил 37 голов.