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ЦСКА объявил об уходе Тошича

5 июля 2017, 13:58
11

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич покинул клуб. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

«На счету Зорана множество важнейших мячей, в том числе едва ли не самый главный в московский период карьеры — «золотой» гол в ворота «Локомотива» в мае 2014 года.

Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран!» – говорится в сообщении столичного клуба.

Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев серб провел 178 матчей, в которых забил 37 голов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (11)
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Stavropolets
1499253500
Хороший был игрок. Многое для команды сделал. Удачи ему
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bset
1499253778
Очень жаль...
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h3LL1k
1499254909
да игрок классный!!! Удачи и в футболе , и в жизни Зоран!
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Provincial
1499254923
Да, действительно жаль! Для команды Тошич сделал не мало... Очень надеюсь, что это будет все же шагом вперед для Зорана! Удачи ему!
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Kazak ne China
1499255533
Был бы здорово если перейдет в Халл к Слуцкому
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ValKar
1499256982
Зоран, а может в Ростов?
Ответить
red_blue_fury
1499257287
Спасибо, Зоран!!! И удачи!!!
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Алексей Гозиас
1499260699
Удачи
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dok66
1499262389
7 лет в ЦСКА - это много стоит ! Но уже не тянет . Удачи !
Ответить
Xiko
1499267991
Спасибо за все, удачи! Ты всегда останешься Армейцем!
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