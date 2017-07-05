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    ЦСКА объявил об уходе Тошича

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич покинул клуб. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

    «На счету Зорана множество важнейших мячей, в том числе едва ли не самый главный в московский период карьеры — «золотой» гол в ворота «Локомотива» в мае 2014 года.

    Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран!» – говорится в сообщении столичного клуба.

    Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев серб провел 178 матчей, в которых забил 37 голов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.07.2017 13:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июля 2017, 21:52

      Классный футболист. Удачи тебе Зоран в новом клубе.Спасибо за все.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 5 июля 2017, 18:19

      Спасибо за все, удачи! Ты всегда останешься Армейцем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 16:46

      7 лет в ЦСКА - это много стоит ! Но уже не тянет . Удачи !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 5 июля 2017, 16:18

      Удачи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 5 июля 2017, 15:21

      Спасибо, Зоран!!! И удачи!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      ValKar 5 июля 2017, 15:16

      Зоран, а может в Ростов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 5 июля 2017, 14:52

      Был бы здорово если перейдет в Халл к Слуцкому

      1
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      Рейтинг: +13

      Provincial 5 июля 2017, 14:42

      Да, действительно жаль! Для команды Тошич сделал не мало... Очень надеюсь, что это будет все же шагом вперед для Зорана! Удачи ему!

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 июля 2017, 14:41

      да игрок классный!!! Удачи и в футболе , и в жизни Зоран!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 июля 2017, 14:22

      Очень жаль...

      4
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