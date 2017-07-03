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    Дзагоев: «На Кубке конфедераций я не играл исключительно из-за травмы. Конфликта с Черчесовым нет и быть не может»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев опроверг опубликованную сегодня информацию о его конфликте с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. По словам хавбека, он с уважением относится к 53-летнему специалисту, а его отсутствие на Кубке конфедераций обусловлено исключительно травмой.

    «Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы – только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

    Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела – я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации», – написал Дзагоев на своем официальном сайте.

    Ранее «Советский спорт» сообщил, что ряд игроков сборной России, включая Дзагоева, имеют серьезные разногласия с Черчесовым из-за его жесткого характера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 17:22
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2017, 01:55

      Дзюба подобных слов произнести не может. Слабый человек.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 3 июля 2017, 21:53

      Осетины граждане РФ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > абжора 4 июля 2017, 01:57

      Ну не Китая же они граждане! Или Вы их с украинцами путаете?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      абжора > vitvik 5 июля 2017, 09:22

      У них свой президент есть.Поэтому спросил.В одной стране двух президентов быть не должно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 3 июля 2017, 19:40

      Молодец, Алан.
      Тренер есть тренер. Если его не слушать, команды не будет. Если тренер жесткий, больше шансов на успех.
      Да и что бы там ни было, не стоит сор из избы выносить.
      Мужики должны договариваться между собой, а не тявкать друг на друга через желтую прессу.
      Здоровья Алану и успехов в клубе и сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Serg919 3 июля 2017, 19:19

      Давай Аланчик!!! Здоровья тебе!!!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 июля 2017, 18:59

      Во первых - они оба осетины и уважение к старшему здесь прививается с молоком матери !!! Чего неплохо бы перенять столичной, да и прочей молодежи... Во вторых- Саламыч- не Слуцкий, он не потерпит такого отношения , какое у многих наших зазвездившихся недоигроков...А здесь , я считаю , и есть самая главная причина той безвольной игры нашей старой сборной...На КК наша команда предстала в первую очередь- бойцом !!! И хорошо, что в ней не было ни Кокоши,ни Дзюбы...А теперь еще и Акинфею и Смолову надо доказать свое место в сборной !!! По вратарю- так уже точно он- не первый номер, а по Феде- надо пересматривать его отношение к игре...Это не Краснодар, где на него молятся...И это не те соперники,которых можно по двое-трое накручивать...

      3
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 июля 2017, 18:54

      Алан, мы верим тебе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2017, 18:46

      И в сауне с...этими..я не был.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 18:01

      А что начали все "расшаркиваться" ? СовСпорт поднял проблему , и она видимо существует ! Дзага здесь ни причем . Но проблема есть !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июля 2017, 17:37

      Дыма без огня не бывает , да и что еще может сказать Алан какие бы отношения у него не были бы с тренером, это называется корпоративная этика.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 17:35

      Похоже на правду.

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