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  • Дзагоев: «На Кубке конфедераций я не играл исключительно из-за травмы. Конфликта с Черчесовым нет и быть не может»

Дзагоев: «На Кубке конфедераций я не играл исключительно из-за травмы. Конфликта с Черчесовым нет и быть не может»

3 июля 2017, 17:22
12

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев опроверг опубликованную сегодня информацию о его конфликте с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. По словам хавбека, он с уважением относится к 53-летнему специалисту, а его отсутствие на Кубке конфедераций обусловлено исключительно травмой.

«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы – только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела – я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации», – написал Дзагоев на своем официальном сайте.

Ранее «Советский спорт» сообщил, что ряд игроков сборной России, включая Дзагоева, имеют серьезные разногласия с Черчесовым из-за его жесткого характера.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Svoysvoemubrat
1499092540
Похоже на правду.
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hevbn 28
1499092633
Дыма без огня не бывает , да и что еще может сказать Алан какие бы отношения у него не были бы с тренером, это называется корпоративная этика.
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dok66
1499094094
А что начали все "расшаркиваться" ? СовСпорт поднял проблему , и она видимо существует ! Дзага здесь ни причем . Но проблема есть !
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shinnik
1499096815
И в сауне с...этими..я не был.
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chempion_cska
1499097289
Алан, мы верим тебе.
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zico2205
1499097579
Во первых - они оба осетины и уважение к старшему здесь прививается с молоком матери !!! Чего неплохо бы перенять столичной, да и прочей молодежи... Во вторых- Саламыч- не Слуцкий, он не потерпит такого отношения , какое у многих наших зазвездившихся недоигроков...А здесь , я считаю , и есть самая главная причина той безвольной игры нашей старой сборной...На КК наша команда предстала в первую очередь- бойцом !!! И хорошо, что в ней не было ни Кокоши,ни Дзюбы...А теперь еще и Акинфею и Смолову надо доказать свое место в сборной !!! По вратарю- так уже точно он- не первый номер, а по Феде- надо пересматривать его отношение к игре...Это не Краснодар, где на него молятся...И это не те соперники,которых можно по двое-трое накручивать...
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Serg919
1499098750
Давай Аланчик!!! Здоровья тебе!!!
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VSt
1499100035
Молодец, Алан. Тренер есть тренер. Если его не слушать, команды не будет. Если тренер жесткий, больше шансов на успех. Да и что бы там ни было, не стоит сор из избы выносить. Мужики должны договариваться между собой, а не тявкать друг на друга через желтую прессу. Здоровья Алану и успехов в клубе и сборной.
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абжора
1499107983
Осетины граждане РФ?
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vitvik
1499122543
Дзюба подобных слов произнести не может. Слабый человек.
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