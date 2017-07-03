Дзагоев: «На Кубке конфедераций я не играл исключительно из-за травмы. Конфликта с Черчесовым нет и быть не может»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев опроверг опубликованную сегодня информацию о его конфликте с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. По словам хавбека, он с уважением относится к 53-летнему специалисту, а его отсутствие на Кубке конфедераций обусловлено исключительно травмой.

«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы – только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела – я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации», – написал Дзагоев на своем официальном сайте.

Ранее «Советский спорт» сообщил, что ряд игроков сборной России, включая Дзагоева, имеют серьезные разногласия с Черчесовым из-за его жесткого характера.