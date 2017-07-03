Мустафи: «Фаворит ли Германия ЧМ? Еще ничего неизвестно»

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи считает, что его команда добилась победы в Кубке конфедераций за счет духа и проделанной работы. Напомним, в финале турнира немцы одолели сборную Чили со счетом 1:0.
– Нашу команду можно только похвалить. Мы проделали классную работу. Мы всегда были командой, даже вне поля, поэтому мы сильны. Мы заслужили победу в Кубке конфедераций.
– Удивительно, что молодая команда победила всех.
– Все хорошо относились к друг другу. Настроение всегда было классным. Это весело и видно, что команда стремится к тому, чтобы играть лучше.
– Германия – фаворит чемпионата мира?
– Еще ничего неизвестно. Нужно наслаждаться моментом, потому что такие вещи случаются не каждый день. Не каждый день играешь в сборной.
Источник: «Спорт-Экспресс»