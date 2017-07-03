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    Мустафи: «Фаворит ли Германия ЧМ? Еще ничего неизвестно»

    Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи считает, что его команда добилась победы в Кубке конфедераций за счет духа и проделанной работы. Напомним, в финале турнира немцы одолели сборную Чили со счетом 1:0.

    – Нашу команду можно только похвалить. Мы проделали классную работу. Мы всегда были командой, даже вне поля, поэтому мы сильны. Мы заслужили победу в Кубке конфедераций.

    – Удивительно, что молодая команда победила всех.

    – Все хорошо относились к друг другу. Настроение всегда было классным. Это весело и видно, что команда стремится к тому, чтобы играть лучше.

    – Германия – фаворит чемпионата мира?

    – Еще ничего неизвестно. Нужно наслаждаться моментом, потому что такие вещи случаются не каждый день. Не каждый день играешь в сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 08:46

      Уважаю немецкое хладнокровие. Всякие южноамериканцы начали бы уже хвастаться и понтоваться.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 июля 2017, 08:24

      Гения стопроцентный фаворит

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