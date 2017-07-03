Киммих: «Было нелегко победить чилийцев»

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих отметил прогресс, которого добилась его команда по ходу Кубка конфедераций-2017. По его словам, немецкие футболисты полностью раскрыли свой потенциал в России.

«Не так часто выпадает возможность выиграть титул на международном уровне. Наша молодая команда смогла показать, на что она способна, каким потенциалом обладает. Поэтому эта победа имеет большое значение.

Было нелегко победить сегодня. Думаю, мы сыграли неплохо, смогли использовать ошибку соперников и забить гол. Все видели, как мы выросли вместе за время турнира, как боролись. Мы могли сегодня выиграть и с большим счетом, например, 2:0», – считает Киммих.

В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0.