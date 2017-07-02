Приз лучшему игроку финала Кубка конфедераций-2017 будет вручать Лопырева

Российская модель и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева назначена вручающим приз лучшему футболисту встречи на финал Кубка конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Чили и Германии.

«Как и все футбольные фанаты, я с нетерпением жду, чем же закончится Кубок конфедераций, этот футбольный праздник, который мы все так ждали. Мы готовились целый год, и сегодня нам предстоит узнать имя победителя. Мне очень интересно, какая команда победит, потому что именно я вручаю награду Man of the match. Посмотрим, кто им станет и получит приз из моих рук. Считаю, что должен победить лучший, так что посмотрим, кто это будет, это будет зависеть от игры», – сказала модель.

Главный матч Кубка конфедераций-2017 начнется 2 июля в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.