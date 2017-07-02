Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Приз лучшему игроку финала Кубка конфедераций-2017 будет вручать Лопырева

    Российская модель и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева назначена вручающим приз лучшему футболисту встречи на финал Кубка конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Чили и Германии.

    «Как и все футбольные фанаты, я с нетерпением жду, чем же закончится Кубок конфедераций, этот футбольный праздник, который мы все так ждали. Мы готовились целый год, и сегодня нам предстоит узнать имя победителя. Мне очень интересно, какая команда победит, потому что именно я вручаю награду Man of the match. Посмотрим, кто им станет и получит приз из моих рук. Считаю, что должен победить лучший, так что посмотрим, кто это будет, это будет зависеть от игры», – сказала модель.

    Главный матч Кубка конфедераций-2017 начнется 2 июля в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 3 июля 2017, 03:18

      Ну да, из твоих-то рук приз намного станет ценнее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:11

      А праздник получился, игра и нерв были. И интрига классная.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:56

      Ясно, что не Джигурда

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11