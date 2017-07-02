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  • Глава БАТЭ – о переходе Драгуна из «Оренбурга»: «Сбылась моя мечта»

Глава БАТЭ – о переходе Драгуна из «Оренбурга»: «Сбылась моя мечта»

2 июля 2017, 15:20
1

Председатель правления белорусского БАТЭ Анатолий Капский поделился мнением о трансфере в свою команду полузащитника вылетевшего по итогам прошлого сезона в ФНЛ «Оренбурга» Станислава Драгуна.

«Основной ажиотаж связан с тем, что Станислав перешел в БАТЭ, а не в минское «Динамо». Правда, стоит отметить, что Драгун переходил в БАТЭ не напрямую из столичного клуба. Станислав появился у нас, имея статус свободного агента. Причем в этом статусе он находился больше месяца. Почему-то за это время никто не подписал футболиста, а когда он оказался у нас, в Интернете стали появляться комментарии, что БАТЭ его у кого-то перехватил. Все это глупости.

Когда появился вариант с подписанием Драгуна (этого хотел и тренерский штаб, и многие ребята в нашей команде), я сказал, что буду заниматься этим вопросом сам. Можете считать, что тот, кого вы фотографировали и ваши читатели считали чуть ли не мертвым, вернулся к активной деятельности и подписал Драгуна.

Можно сказать, этот трансфер исполнил мою давнюю мечту. Считаю, что хорошо разбираюсь в футболе, поэтому всегда мечтал, чтобы в БАТЭ на место Дмитрия Лихтаровича пришел игрок, сопоставимый с Димой по таланту и футбольному интеллекту, поэтому давно хотел подписать Драгуна. Однако в прошлом трансфер не состоялся, потому что это был бы прямой переход из минского «Динамо» в БАТЭ.

В свое время мы дважды обращались в минское «Динамо» с официальными запросами по поводу перехода Драгуна. Предлагали клубу очень хорошие деньги. Большие деньги. Но трансфер не состоялся. Очень рад, что сейчас у нас появилась возможность подписать такого игрока. Мы приобрели очень качественного футболиста на ту позицию, которую, на мой взгляд, нужно было усилить», – сказал функционер.

В минувшем сезоне РФПЛ Драгун выходил на поле восемь раз. Помимо «Оренбурга», белорус в России выступал за «Крылья Советов» и «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Беларусь. Высшая лига Россия. ФНЛ Оренбург БАТЭ Драгун Станислав
Комментарии (1)
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Тоторо
1499000003
Теперь можно сказать, что у БАТЭ осталась только одна слабая позиция.........позиция главного тренера.
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