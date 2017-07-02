Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава БАТЭ – о переходе Драгуна из «Оренбурга»: «Сбылась моя мечта»

    Председатель правления белорусского БАТЭ Анатолий Капский поделился мнением о трансфере в свою команду полузащитника вылетевшего по итогам прошлого сезона в ФНЛ «Оренбурга» Станислава Драгуна.

    «Основной ажиотаж связан с тем, что Станислав перешел в БАТЭ, а не в минское «Динамо». Правда, стоит отметить, что Драгун переходил в БАТЭ не напрямую из столичного клуба. Станислав появился у нас, имея статус свободного агента. Причем в этом статусе он находился больше месяца. Почему-то за это время никто не подписал футболиста, а когда он оказался у нас, в Интернете стали появляться комментарии, что БАТЭ его у кого-то перехватил. Все это глупости.

    Когда появился вариант с подписанием Драгуна (этого хотел и тренерский штаб, и многие ребята в нашей команде), я сказал, что буду заниматься этим вопросом сам. Можете считать, что тот, кого вы фотографировали и ваши читатели считали чуть ли не мертвым, вернулся к активной деятельности и подписал Драгуна.

    Можно сказать, этот трансфер исполнил мою давнюю мечту. Считаю, что хорошо разбираюсь в футболе, поэтому всегда мечтал, чтобы в БАТЭ на место Дмитрия Лихтаровича пришел игрок, сопоставимый с Димой по таланту и футбольному интеллекту, поэтому давно хотел подписать Драгуна. Однако в прошлом трансфер не состоялся, потому что это был бы прямой переход из минского «Динамо» в БАТЭ.

    В свое время мы дважды обращались в минское «Динамо» с официальными запросами по поводу перехода Драгуна. Предлагали клубу очень хорошие деньги. Большие деньги. Но трансфер не состоялся. Очень рад, что сейчас у нас появилась возможность подписать такого игрока. Мы приобрели очень качественного футболиста на ту позицию, которую, на мой взгляд, нужно было усилить», – сказал функционер.

    В минувшем сезоне РФПЛ Драгун выходил на поле восемь раз. Помимо «Оренбурга», белорус в России выступал за «Крылья Советов» и «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 2 июля 2017, 15:53

      Теперь можно сказать, что у БАТЭ осталась только одна слабая позиция.........позиция главного тренера.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11