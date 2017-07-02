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    Могилевский «Днепр» едва не опоздал на игру, так как оказывал помощь пострадавшим в ДТП

    Белорусский «Днепр» накануне прибыл на гостевую игру национального чемпионата против «Слуцка» под самый стартовый свисток. Случилось это из-за того, что футболисты и персонал клуба по дороге оказывали помощь пострадавшим в ДТП. Об этом информирует пресс-служба днепрян.

    «Накануне наша команда прибыла на матч в Слуцк чуть менее, чем за час до стартового свистка. И на это у нас была весомая причина – на наших глазах произошло серьезное ДТП.

    На 47-м километре трассы Могилев-Бобруйск буквально в 100-150 метрах перед автобусом нашего клуба автомобиль Opel Zafira слетел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

    В автомобиле было три человека. Они следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Наша команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Наш врач Василий Трус оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. Также нашим водителем Виктором Тетеруковым было потушено возгорание, возникшее под капотом автомобиля. После этого мы дождались машину скорой медицинской помощи и помогли доставить туда пострадавших. И только после того, как скорая уехала мы отправились дальше в дорогу.

    Нам от лица футбольного клуба «Днепр» остается пожелать здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим в этом ДТП!» – говорится в заявлении клуба.

    Матч «Слуцк» – «Днепр» завершился минимальной победой хозяев.

    Источник: ФК «Днепр»

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    02.07.2017 12:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 3 июля 2017, 15:07

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:28

      По мужски ! Молодцы !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 2 июля 2017, 12:53

      Моё почтение,ребят.....многие педики бы тупо проехали,делая вид,что ничего не заметили

      3
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