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    Маркес: «Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Мы будем биться изо всех сил»

    Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился настроем на матч за третье место на Кубке конфедераций. 2 июля мексиканцы встретятся с командой Португалии.

    «Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами. Все знают, что у меня была операция на спине. Восстанавливаюсь я не быстро, но мне повезло, что я здесь», – сказал 38-летний Маркес.

    Встреча состоится на «Открытие-Арене» в Москве. Начало – в 15:00.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2017 02:19
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