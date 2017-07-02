Маркес: «Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Мы будем биться изо всех сил»

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился настроем на матч за третье место на Кубке конфедераций. 2 июля мексиканцы встретятся с командой Португалии.

«Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами. Все знают, что у меня была операция на спине. Восстанавливаюсь я не быстро, но мне повезло, что я здесь», – сказал 38-летний Маркес.

Встреча состоится на «Открытие-Арене» в Москве. Начало – в 15:00.