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  • Мутко о финале Кубка конфедераций: «Играют команды высочайшего уровня. Будет настоящий финал»

Мутко о финале Кубка конфедераций: «Играют команды высочайшего уровня. Будет настоящий финал»

2 июля 2017, 01:45
13

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций.

«Завтра играют две команды, разные по стилю, высочайшего уровня. Германия – восхищен ее игрой, настолько обученная команда, профессиональная, дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера, машина просто! И эмоциональные чилийцы с великолепными звездами – Видалем, Санчесом. Команда, которая может изменить ход любого матча. Завтра будет настоящий финал, красивая игра», – сказал Мутко.

Матч Чили – Германия начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Чили Германия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Одинокий волк Маквейд
1498960336
Все, что сказал про Германию, не относится к нашим, к сожалению
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Марсович
1498964935
Пока в сборной гумно типа Акинфеф, Жиркова, Смолова не видать нам ничего. Такое ощущение, что они специально это делают. Садомазохисты.
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subbotaspartak
1498966677
А ты здесь при чём? Ни о чём.
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Icemennn
1498970026
Хто такой мудко?
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Александр ЗА
1498970233
Да
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семёнычев
1498970331
Чрезмерный пафос... Осталось добавить,что всё это великолепие немчуры и чилийцев было бы невозможно,без блестящей организации турнира и как там дальше: инфраструктуры и дальше по списку)))
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bashnat013
1498971363
первый раз что то путнее сказал
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vladimir-7
1498971539
МуДко: "Мне в тексте на бумажке не написали кого отметить из сборной Германии, а сам я никаких игроков не знаю и честно признаюсь, что в футболе совсем не разбираюсь. Меня интересует только зарплата вице-премьера РФ, президента РФС, взятки и откаты".
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egrrr
1498974915
"казнить, нельзя помиловать" (c) Бомбардир опять чудит с грамматикой :"дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера" - Мутко понравилась рука тренера? левая или правая?
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Сибирь за Спартак
1499022920
Может, если не пытается шутить
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