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    Мутко о финале Кубка конфедераций: «Играют команды высочайшего уровня. Будет настоящий финал»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций.

    «Завтра играют две команды, разные по стилю, высочайшего уровня. Германия – восхищен ее игрой, настолько обученная команда, профессиональная, дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера, машина просто! И эмоциональные чилийцы с великолепными звездами – Видалем, Санчесом. Команда, которая может изменить ход любого матча. Завтра будет настоящий финал, красивая игра», – сказал Мутко.

    Матч Чили – Германия начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2017 01:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:15

      Может, если не пытается шутить

      3
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 2 июля 2017, 08:55

      "казнить, нельзя помиловать" (c)
      Бомбардир опять чудит с грамматикой :"дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера" - Мутко понравилась рука тренера? левая или правая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июля 2017, 07:58

      МуДко: "Мне в тексте на бумажке не написали кого отметить из сборной Германии,
      а сам я никаких игроков не знаю и честно признаюсь, что в футболе совсем не
      разбираюсь. Меня интересует только зарплата вице-премьера РФ, президента РФС,
      взятки и откаты".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 июля 2017, 07:56

      первый раз что то путнее сказал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 июля 2017, 07:38

      Чрезмерный пафос...
      Осталось добавить,что всё это великолепие немчуры и чилийцев было бы невозможно,без блестящей организации турнира и как там дальше: инфраструктуры и дальше по списку)))

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 июля 2017, 07:37

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 2 июля 2017, 07:33

      Хто такой мудко?

      0
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      ...
      Рейтинг: +87

      Icemennn > sssrspartak 3 июля 2017, 09:50

      мудко в пиджаке )))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июля 2017, 06:37

      А ты здесь при чём?
      Ни о чём.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Марсович 2 июля 2017, 06:08

      Пока в сборной гумно типа Акинфеф, Жиркова, Смолова не видать нам ничего. Такое ощущение, что они специально это делают. Садомазохисты.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 2 июля 2017, 05:55

      Капитан очевидность))

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