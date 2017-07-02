Мутко о финале Кубка конфедераций: «Играют команды высочайшего уровня. Будет настоящий финал»

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций.

«Завтра играют две команды, разные по стилю, высочайшего уровня. Германия – восхищен ее игрой, настолько обученная команда, профессиональная, дисциплина фантастическая, взаимопонимание чувствуется, рука тренера, машина просто! И эмоциональные чилийцы с великолепными звездами – Видалем, Санчесом. Команда, которая может изменить ход любого матча. Завтра будет настоящий финал, красивая игра», – сказал Мутко.

Матч Чили – Германия начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».