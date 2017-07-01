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    Мутко: «Нужно закрыть тему конфликта Лебедева и Жиркова и двигаться дальше»

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что обсудил с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым его высказывание в адрес игрока сборной России Юрия Жиркова. Депутат по итогам матча национальной команды с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций-2017 призвал «дать в морду» футболисту.

    «Я лично удовлетворен. Мы поговорили, все обсудили, Игорь даст свои пояснения. И эта тема будет закрыта, надо ее просто закрыть и двигаться дальше. Я все прекрасно понимаю, не первый день в спорте, в футболе, я понимаю, что такое политика, что такое эмоции. Мы работаем в исполкоме РФС, и надо понимать, что за нами сборная, весь футбол российский», — заявил Мутко.

    Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.

    Источник: Интерфакс

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    01.07.2017 06:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 июля 2017, 10:24

      Значить можно дальше помелом своим нести и за свой базар ответ не нести всяким дормоедам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 июля 2017, 09:31

      Зачем пояснять? Сказал по делу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 1 июля 2017, 08:45

      Интересно, а Жирков в курсе что у него конфликт с некто Лебедевым...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > eleng 1 июля 2017, 09:50

      Юрий солидно молчит и не ввязывается в эту дрязгу... Люди и так поймут кто есть ху.......

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 08:20

      Два пустобреха решили двигаться дальше, но не решили куда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 07:42

      Даааа.... Не ему с его бестолковой речью выравнивать конфликты... Вежливый бред и нежелание уязвить балабола Лебедева... А где чёткая позиция РФС, публично задет игрок сборной страны и сама сборная?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > insider_retro 1 июля 2017, 08:21

      Почему не слышно Широкова с профсоюзом?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 08:23

      Согласен.... Профсоюзы у нас вообще не влияют не на что... А ведь вроде во главе стоит небезразличный человек...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июля 2017, 07:28

      Чего наговорил этот МуДко и сам понять не может. Шёл бы работать по своей
      специальности на речные катера и рассказывал там сказки рыбкам.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > vladimir-7 1 июля 2017, 08:23

      нет, пусть катера еще поплавают

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