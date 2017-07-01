Мутко: «Нужно закрыть тему конфликта Лебедева и Жиркова и двигаться дальше»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что обсудил с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым его высказывание в адрес игрока сборной России Юрия Жиркова. Депутат по итогам матча национальной команды с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций-2017 призвал «дать в морду» футболисту.

«Я лично удовлетворен. Мы поговорили, все обсудили, Игорь даст свои пояснения. И эта тема будет закрыта, надо ее просто закрыть и двигаться дальше. Я все прекрасно понимаю, не первый день в спорте, в футболе, я понимаю, что такое политика, что такое эмоции. Мы работаем в исполкоме РФС, и надо понимать, что за нами сборная, весь футбол российский», — заявил Мутко.

Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.