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  • Мутко: «Нужно закрыть тему конфликта Лебедева и Жиркова и двигаться дальше»

Мутко: «Нужно закрыть тему конфликта Лебедева и Жиркова и двигаться дальше»

1 июля 2017, 06:55
10

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что обсудил с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым его высказывание в адрес игрока сборной России Юрия Жиркова. Депутат по итогам матча национальной команды с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций-2017 призвал «дать в морду» футболисту.

«Я лично удовлетворен. Мы поговорили, все обсудили, Игорь даст свои пояснения. И эта тема будет закрыта, надо ее просто закрыть и двигаться дальше. Я все прекрасно понимаю, не первый день в спорте, в футболе, я понимаю, что такое политика, что такое эмоции. Мы работаем в исполкоме РФС, и надо понимать, что за нами сборная, весь футбол российский», — заявил Мутко.

Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций.

Источник: Интерфакс
Кубок конфедераций Россия Жирков Юрий Мутко Виталий Лебедев Игорь
Комментарии (10)
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vladimir-7
1498883328
Чего наговорил этот МуДко и сам понять не может. Шёл бы работать по своей специальности на речные катера и рассказывал там сказки рыбкам.
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insider_retro
1498884170
Даааа.... Не ему с его бестолковой речью выравнивать конфликты... Вежливый бред и нежелание уязвить балабола Лебедева... А где чёткая позиция РФС, публично задет игрок сборной страны и сама сборная?...
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Одинокий волк Маквейд
1498886453
Два пустобреха решили двигаться дальше, но не решили куда.
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eleng
1498887940
Интересно, а Жирков в курсе что у него конфликт с некто Лебедевым...
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aurora5858
1498890694
Зачем пояснять? Сказал по делу.
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ЮЗИК
1498893865
Значить можно дальше помелом своим нести и за свой базар ответ не нести всяким дормоедам
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