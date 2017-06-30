Лодыгин не хочет уходить из «Зенита»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не намерен в ближайшее время покидать клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что 27-летний вратарь может перейти в ПАОК.

«Юрию нравится выступать за «Зенит». Он хочет остаться в петербургской команде, а не переходить в другой клуб. У него хороший контракт, и Лодыгин собирается вернуться в стартовый состав при новом тренере», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В минувшем сезоне чемпионата России Лодыгин провел 15 матчей, в которых пропустил девять голов.