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Лодыгин не хочет уходить из «Зенита»

30 июня 2017, 14:40
20

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не намерен в ближайшее время покидать клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что 27-летний вратарь может перейти в ПАОК.

«Юрию нравится выступать за «Зенит». Он хочет остаться в петербургской команде, а не переходить в другой клуб. У него хороший контракт, и Лодыгин собирается вернуться в стартовый состав при новом тренере», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В минувшем сезоне чемпионата России Лодыгин провел 15 матчей, в которых пропустил девять голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ПАОК Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (20)
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fadda
1498823045
Естественно.Где ещё такой посредственный вратарь будет получать такое бабло!
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ARSteven89
1498823198
Даже и комментировать нечего! "Юрию нравится выступать за "Зенит". У него хороший контракт!!!"
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dok66
1498824906
27 лет - самый расцвет ! Но Юра видимо уже не хочет дальнейшего расцвета ! Жизнь удалась !
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Тазит
1498825710
Понятное желание)) Не удивлюсь, если и Миллер не захочет уйти из "Газпрома"... Трудяги они...
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nemolod
1498825844
Грядущий сезон все прояснит!
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Asbjorn
1498826141
Ясен пень,за такие деньги то на лавке сидеть
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Каратель помойников
1498828186
ЛОДЫРКИН ПРОСОСАЛСЯ К КОРМУШКЕ
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DIDI 23
1498828764
Сегодня все новости про Зенит. В России и другие клубы есть.
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smersh45
1498829274
да тут одни свиньи собрались идите обсуждайте свою пиздо..атию уёбки
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Garrincha58
1498835491
сезончик еще можно потерпеть,ну а если опять косяки то стоит избавляться но у вратарей косяков больше,чем у кривоногих Кокориных
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