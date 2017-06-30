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Гамула: «Кучук и Рыскин не дадут «Ростову» скатиться»

30 июня 2017, 08:07
7

Экс главный тренер первой и молодежной команд «Ростова» Игорь Гамула считает, что с уходом Курбана Бердыева в «Рубин», у донской команды не будет провала. Он делает ставку на опыт нового главного тренера Леонида Кучука и грамотного спортивного директора Алексея Рыскина.

— Кто-то в шутку, а кто-то и всерьез утверждает, что если уж «Зенит» взял столько новичков из «Ростова», надо было и Курбана Бердыева вместе с ними брать. Согласны, что Бердыев – сильнейший отечественный специалист?

— Бердыев – высококачественный тренер. Сейчас Курбан Бекиевич вернулся в родной дом. Я уверен, он всегда хотел возвращения в «Рубин». Думаю, если бы перед ним встал выбор – Казань или Петербург, Бердыев все равно поехал бы в «Рубин». Но это, конечно, мое личное мнение, он мне ничего не говорил. Впрочем, «Зенит» тоже пригласил сильного тренера, замечательного в прошлом футболиста. У петербургского клуба хороший опыт работы с итальянцами. Вне всяких сомнений, и у Манчини очень большие амбиции. Дай бог, чтобы «Зенит» достиг своих целей!

— Работая с Бердыевым в одном клубе, поняли, в чем секрет его успеха?

— Он все очень грамотно выстраивает, начиная от А и до Я. Все линии, пирамидки. Если бы его не позвали домой, Бердыев, как мне кажется, остался бы даже в «Ростове» и продолжил выстраивать команду-победителя.

— Есть опасения, что «Ростов» без Бердыева превратится в одного из аутсайдеров чемпионата России. Как вам кажется, какое будущее ждет вчерашнего участника Лиги чемпионов и Лиги Европы?

— Время покажет. Вообще в «Ростов» пришел сильный тренер Леонид Кучук, кроме того, у клуба грамотный спортивный директор Алексей Рыскин. Он и человек хороший, и в футболе разбирается. Думаю, они не дадут «Ростову» скатиться вниз. Сейчас клуб набирает новых игроков, способных помочь команде, – например, пригласили Сергея Паршивлюка. Не нужно забывать, что в «Ростове» остались Александр Гацкан, Тимофей Калачев, Миха Мевля и другие. Костяк все равно есть. Плюс кто-то вернется из аренды.

— У «Ростова» были финансовые проблемы, задержки зарплат, а клуб, по имеющейся информации, бесплатно отпустил Ерохина и Полоза в «Зенит» из-за определенных пунктов в контракте и упустил возможность заработать на лидерах. Не кажется ли вам, что договоры игроков составлялись странно?

— Мне эта тема неинтересна. Я не лезу в контрактные дела, зачем это нужно? Но никто себе не враг. Думаю, там было все нормально. А погашение долгов идет в рабочем режиме, есть прогресс. Хотя я уже полмесяца не в клубе. Но знаю, что если в «Ростове» что-то пообещали, свое слово сдержат.

— В новом сезоне «Зенит» – фаворит чемпионата России?

— И «Зенит» назову, и «Спартак», и ЦСКА. Да и «Рубин» будет прибавлять с каждым матчем. Не удивлюсь, если казанцы финишируют в тройке, а то и выше. «Рубин» тоже совершил до этого много хороших покупок, наверное, просто что-то не дошло до игроков. Уверен, Курбан Бекиевич все правильно объяснит им, да и под него какое-то усиление будет. Слышал, Сердар Азмун вернется.

На самом деле не бывает одного фаворита. Во всех сильных чемпионатах на победу претендует группа команд. Взять, допустим, Англию: изначально ведь шесть претендентов на титул было. Потом «Челси» оторвался и выиграл. Однако в следующем году первое место может занять кто-то другой.

— Вы покинули «Ростов». Какие теперь у вас варианты продолжения карьеры?

— Вы сами знаете, что тренерская судьба непредсказуема. Чемодан у меня всегда собран. Конечно, хочется тренировать. Надеюсь, что-то появится. Мне не нужно предложение «Зенита» или «Манчестера», дорога любая работа. Готов трудиться в любой команде и в любом качестве.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Зенит Бердыев Курбан Гамула Игорь Кучук Леонид
Комментарии (7)
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xapaycm
1498800783
Своеобразный, но очень интересный и мне кажется, добрый дядька. Его интервью всегда увлекательно слушать :-)
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amol4anoff
1498800795
Классный мужик Гамула, было б здорово, если б остался в РПЛ.
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vgarakh
1498808487
Жаль, что в Ростове не будет самого веселого тренера РФПЛ.
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Mahone
1498810333
Жаль Ростов,но посмотрим что будет с Рубином,надеемся увидеть еще одного претендента на медали в лице Бердыева,он в очередной раз докажет что он великий и умный
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Stavropolets
1498816807
Удачи. Надеюсь еще шороха наведете в чемпионате
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balaton78
1498822398
Верим в Ростов!
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a-rakhmatov
1498836518
Надо бы еще укрепить защиту и нападение
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