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  • Будогосский: «Видеоповторы? Система с использованием телепузиков несовершенна»

Будогосский: «Видеоповторы? Система с использованием телепузиков несовершенна»

29 июня 2017, 23:12
11

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский критически отозвался о системе видеоповторов, которая используется на матчах Кубка конфедераций-2017.

Функционер отметил несовершенство данного нововведения на примере эпизода, который случился во встрече 1/2 финала между Чили и Португалией, когда главный арбитр в концовке игры не назначил пенальти и не обратился за помощью к видеоповторам.

«Это лишний раз подтверждает мою позицию относительно несовершенства нынешней системы с использованием, как я их называю, телепузиков. Система абсолютно несовершенна. Для меня, например, непонятно, почему никто из официальных лиц матча не среагировал на, на мой взгляд, очевидную ситуацию, которая не требует никаких затруднений для ее оценки. Это однозначный одиннадцатиметровый удар. Причем я уверен, что теперь некоторые представители ФИФА будут говорить о том, что все прошло здорово и система отлично себя зарекомендовала, что ее надо развивать.

А теперь давайте представим себе еще более парадоксальную ситуацию. Возникает сложный эпизод в пределах штрафной одной команды. Судья не принимает решения, атака развивается в противоположную сторону, и уже в штрафной другой команды судья дает свисток и назначает пенальти. В это время ему раздается клич в микрофон: «Дружище, давай посмотрим тот проблемный момент». Он идет к монитору, смотрит, и оказывается, там тоже надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Это патовая ситуация, которая, согласитесь, вызовет недовольство команд», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Будогосский Андрей
Комментарии (11)
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пряник929
1498769537
Что, заверещал, когда покусились на судейскую кормушку??? Уж лучше видеоповторы, чем судейский беспреднл!!!
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Garrincha58
1498769563
можно придумать тыс. вариантов но пора уже давно применять новые технологии в футболе
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карасевщина
1498769724
телепузики? и эти люди судят футбол
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Дядя Серёжа
1498787837
Точно подметил, наши судьи и есть телепузики.
Ответить
ИванЯ
1498789436
То есть ошибиться в пользу одной из команд, это нормально)))) а так, систему дорабатывать надо.
Ответить
Диктор
1498796596
Видео повторы стукнут по карманам наших судей-вот и вся причина их отказа.
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Diesel133
1498813908
заткните его уже кто-нибудь или увольте нахер
Ответить
multiscan
1498818506
А что в этом мире совершенно?
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498887048
Ну что напали на человека. Он просто защищает свою кормушку.
Ответить
alex1951
1498888252
Тов. Будо! Будя тебе. На КУ КОНе пока просто тестируют ,как все новое, так шо не дергайся,не передергивай.... ps ты же вроде по должности - за справедливость ?
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