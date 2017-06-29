Будогосский: «Видеоповторы? Система с использованием телепузиков несовершенна»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский критически отозвался о системе видеоповторов, которая используется на матчах Кубка конфедераций-2017.

Функционер отметил несовершенство данного нововведения на примере эпизода, который случился во встрече 1/2 финала между Чили и Португалией, когда главный арбитр в концовке игры не назначил пенальти и не обратился за помощью к видеоповторам.

«Это лишний раз подтверждает мою позицию относительно несовершенства нынешней системы с использованием, как я их называю, телепузиков. Система абсолютно несовершенна. Для меня, например, непонятно, почему никто из официальных лиц матча не среагировал на, на мой взгляд, очевидную ситуацию, которая не требует никаких затруднений для ее оценки. Это однозначный одиннадцатиметровый удар. Причем я уверен, что теперь некоторые представители ФИФА будут говорить о том, что все прошло здорово и система отлично себя зарекомендовала, что ее надо развивать.

А теперь давайте представим себе еще более парадоксальную ситуацию. Возникает сложный эпизод в пределах штрафной одной команды. Судья не принимает решения, атака развивается в противоположную сторону, и уже в штрафной другой команды судья дает свисток и назначает пенальти. В это время ему раздается клич в микрофон: «Дружище, давай посмотрим тот проблемный момент». Он идет к монитору, смотрит, и оказывается, там тоже надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Это патовая ситуация, которая, согласитесь, вызовет недовольство команд», – сказал Будогосский.