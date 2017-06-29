Кубок конфедераций. Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал

В матче 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 сборная Германии на стадионе «Фишт» в Сочи нанесла разгромное поражение Мексике – 4:1.

Два гола в составе немецкой команды забил Леон Горецка, ставший автором самого быстрого дубля в истории турнира.

В финале Кубка конфедераций Германия встретится с Чили. Встреча пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций. 1/2 финала

Германия – Мексика – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Горецка, 6; 2:0 – Горецка, 8; 3:0 – Вернер, 59; 3:1 – Фабиан, 89; 4:1 – Юнес, 90+1.

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Хенрикс, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 67), Вернер, Штиндль (Брандт, 81), Рюдигер, Киммих, Руди.

Мексика: Очоа, Араухо, Джонатан Дос Сантос (Маркес, 66), Лайун, Хименес, Джовани Дос Сантос (Фабиан, 62), Чичарито, Морено, Эррера, Акино (Лосано, 46), Аланис.

Предупреждения: Джан, 71 – Хименес, 55.

Календарь Кубка конфедераций