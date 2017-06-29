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  • Кубок конфедераций. Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал

Кубок конфедераций. Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал

29 июня 2017, 22:52
14

В матче 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 сборная Германии на стадионе «Фишт» в Сочи нанесла разгромное поражение Мексике – 4:1.

Два гола в составе немецкой команды забил Леон Горецка, ставший автором самого быстрого дубля в истории турнира.

В финале Кубка конфедераций Германия встретится с Чили. Встреча пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Кубок конфедераций. 1/2 финала

Германия – Мексика – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Горецка, 6; 2:0 – Горецка, 8; 3:0 – Вернер, 59; 3:1 – Фабиан, 89; 4:1 – Юнес, 90+1.

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Хенрикс, Дракслер (Юнес, 81), Горецка (Джан, 67), Вернер, Штиндль (Брандт, 81), Рюдигер, Киммих, Руди.

Мексика: Очоа, Араухо, Джонатан Дос Сантос (Маркес, 66), Лайун, Хименес, Джовани Дос Сантос (Фабиан, 62), Чичарито, Морено, Эррера, Акино (Лосано, 46), Аланис.

Предупреждения: Джан, 71 – Хименес, 55.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Германия Мексика
Комментарии (14)
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mialkov
1498766015
Мексиканцам искренняя благодарность за красивый, зажигательный футбол!!!
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acer2003
1498766132
Отличная игра !!!Немцы в очередной раз доказали,как они сильны,какая у них достойная молодёжь ! Мексы тоже молодцы ! P.S. Мы доживём ,когда Российская сборная покажет хоть что то подобное? МуДко, точно нет ))))
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ARSteven89
1498766805
Спасибо, стране Германии, за потрясающую подготовку футбольной молодёжи. Это просто эталон, который нужно списывать, если мы хотим впоследствии выходить на новый уровень футбола в нашей стране. В Германии молодые игроки ведутся с юношеских лет в футбольных школах и на протяжении всего периода становления подводятся к уровню игры за национальную сборную. Это у Германии футбол - спорт №1...
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Небесная
1498767438
Молодцы немцы. Всегда нравилась эта сборная и их игра. Знают же люди, что делать с мячом нужно.
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Gornostay
1498770025
Без шансов,без вариантов,и все по делу
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DeutschlandUberAlles
1498770153
Германия 1954 * 1974** 1990*** 2014**** 2018*****
Ответить
4agaaa
1498796062
Стабильность, уровень, красота!!! Браво!
Ответить
VeniaminS
1498802123
отличная игра!!!!
Ответить
яйва-яйва
1498804374
молодцы!
Ответить
OfaZavr
1498810306
Вот ведь немцы молодцы вторым составом как играют.
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