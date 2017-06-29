Киммих мечтает сравняться с Ламом по количеству сыгранных матчей за сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих готов превзойти экс-защитника сборной Германии Филиппа Лама по количеству сыгранных матчей. Стоит отметить, что на счету экс-капитана «Баварии» за сборную 113 матчей и пять голов.

«Моя цель? Я хочу сравняться с Ламом по количеству сыгранных матчей за сборную Германии, а не превзойти его в забитых голах. Вряд ли стоит оценивать игру правого защитника по забитым голам.

Что касается клубного уровня, то я переходил в «Баварию» не затем, чтобы поставить очередную галочку в своем резюме», – заявил Киммих Sport Bild.

Напомним, что 22-летний немец имеет на своем счету 18 матчей за сборную, в которых он забил два гола.