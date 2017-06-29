Германия встретится с Мексикой во втором полуфинальном матче Кубка конфедераций

В четверг, 29 июня, во втором полуфинальном матче Кубка Конфедераций встретятся сборные Германии и Мексики. Победитель этой пары встретится в финальном матче турнира со сборной Чили.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Мексика. Начало в 21:00, не пропустите!

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